對岩崎茂採取反制 陸國台辦：日方不要低估大陸決心

大陸外交部門日前宣布，對日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂採取反制措施，理由是他公然與台獨分裂勢力勾連。岩崎茂今年三月獲台灣行政院聘為政務顧問，對於陸方制裁標準為何，未來是否可能對其他日本政治人物採取相關行動，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天喊話，日方不要低估大陸捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力，應恪守「一個中國原則」和中日四個政治文件精神，慎重處理涉台問題。

朱鳳蓮首先表示，有關部門（指大陸外交部）已經就此作出了說明，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。」

她說，民進黨當局勾連外部勢力謀獨挑釁，出賣民族利益必將遭到歷史的審判。她還喊話，日方不要低估大陸捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力，應恪守「一個中國原則」和中日四個政治文件精神，慎重處理涉台問題。

至於面對中日關係持續激化，日本首相高市早苗日前在參議院接受答詢時表示，台灣問題應通過對話和平解決。朱鳳蓮回應說，「台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉」。日方應切實反思糾錯，撤回錯誤言論。

至於《日經亞洲》日前披露，台積電考慮在日本的第2座工廠，陸媒今天在記者會上提問時，將之與「美積電」、「日積電」等討論做連結。朱鳳蓮回應，民進黨當局早已將台積電視為對美日輸誠獻媚的工具，為謀求自身政治私利，不惜榨乾台灣半導體產業，徹底淪為外部勢力肆意掠奪台灣同胞利益的幫凶。

朱鳳蓮說，廣大台灣同胞和產業界有識之士應勇於發聲、勇於行動，維護自身福祉和產業發展未來。