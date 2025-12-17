快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

對岩崎茂採取反制 陸國台辦：日方不要低估大陸決心

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日主持例行記者會，她就大陸外交部日前對日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂採取反制措施表示，日方不要低估大陸捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日主持例行記者會，她就大陸外交部日前對日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂採取反制措施表示，日方不要低估大陸捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。記者陳政錄／攝影

大陸外交部門日前宣布，對日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂採取反制措施，理由是他公然與台獨分裂勢力勾連。岩崎茂今年三月獲台灣行政院聘為政務顧問，對於陸方制裁標準為何，未來是否可能對其他日本政治人物採取相關行動，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天喊話，日方不要低估大陸捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力，應恪守「一個中國原則」和中日四個政治文件精神，慎重處理涉台問題。

朱鳳蓮首先表示，有關部門（指大陸外交部）已經就此作出了說明，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。」

她說，民進黨當局勾連外部勢力謀獨挑釁，出賣民族利益必將遭到歷史的審判。她還喊話，日方不要低估大陸捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力，應恪守「一個中國原則」和中日四個政治文件精神，慎重處理涉台問題。

至於面對中日關係持續激化，日本首相高市早苗日前在參議院接受答詢時表示，台灣問題應通過對話和平解決。朱鳳蓮回應說，「台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉」。日方應切實反思糾錯，撤回錯誤言論。

至於《日經亞洲》日前披露，台積電考慮在日本的第2座工廠，陸媒今天在記者會上提問時，將之與「美積電」、「日積電」等討論做連結。朱鳳蓮回應，民進黨當局早已將台積電視為對美日輸誠獻媚的工具，為謀求自身政治私利，不惜榨乾台灣半導體產業，徹底淪為外部勢力肆意掠奪台灣同胞利益的幫凶。

朱鳳蓮說，廣大台灣同胞和產業界有識之士應勇於發聲、勇於行動，維護自身福祉和產業發展未來。

朱鳳蓮 中日關係 日本

延伸閱讀

REITs基金 法人按讚

股匯雙挫！新台幣狂殺「盤中貶破31.5元」 收31.475元

中國駐聯大使就「台灣有事」告狀安理會！日大使冷回：發言不恰當

岩崎茂任我政務顧問 陸方怒提制裁…我外交部：嚴正關切

相關新聞

雙城論壇宋濤是否見蔣萬安？陸國台辦未回應台媒追問

大陸方面日前宣布，今年台北上海雙城論壇將於28日在上海舉行，以「科技改變生活」為主題，台北市府預計由市長蔣萬安帶隊出席。...

台旅會稱2月就去函海旅會溝通 國台辦則指「兩岸旅遊障礙在民進黨」

面對兩岸觀光僵局未解，有媒體日前報導兩岸觀光逆差已達新台幣1,520億元，交通部觀光署對此表示，我台旅會已於今年2月正式...

日本推動大幅放寬武器出口限制 陸軍媒：國際社會應保持高度警惕

日本執政聯盟自民黨與日本維新會達成一致，計畫修改「防衛裝備轉移三原則」運用指南，取消對武器出口的5種類型限制，並擬於明年...

美媒列共軍攻台「可能3步驟、最佳攻台時地」...陸國台辦回應了

美媒華爾街日報日前報導稱，中共解放軍會通過3個步驟「攻台」，並列出「最佳攻台時間」和「最佳登陸地點」。大陸國台辦發言人朱...

賴清德推薦陸配麵館 陸國台辦：先打壓迫害再裝模作樣、純屬作秀

大陸國台辦17日上午舉行例行記者會，會上照例對總統賴清德做出評論。對於賴總統日前到1家陸配麵館用餐，大陸國台辦發言人朱鳳...

對岩崎茂採取反制 陸國台辦：日方不要低估大陸決心

大陸外交部門日前宣布，對日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂採取反制措施，理由是他公然與台獨分裂勢力勾連。岩崎茂今年三月獲台灣行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。