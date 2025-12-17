快訊

蘋果放大招！摺疊iPhone、20周年版手機等7款傳排隊推出 功能搶先看

房價愈打愈高？一表看10大逆漲區 新北這區驚人狂漲56%

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

台旅會稱2月就去函海旅會溝通 國台辦則指「兩岸旅遊障礙在民進黨」

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，兩岸旅遊障礙在民進黨。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，兩岸旅遊障礙在民進黨。記者陳政錄／攝影

面對兩岸觀光僵局未解，有媒體日前報導兩岸觀光逆差已達新台幣1,520億元，交通部觀光署對此表示，我台旅會已於今年2月正式去函海旅會表達溝通的意願。不過，大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日強調，兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在於民進黨當局，要求民進黨應糾正錯誤，盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。

朱鳳蓮今天主持國台辦例行記者會。對於數據顯示，2025年兩岸觀光旅客相差近380萬人次，觀光逆差1,520億新台幣，朱鳳蓮說，大陸方面一貫秉持「兩岸一家親」理念，積極推動兩岸人員往來正常化和包括旅遊在內的各領域交流常態化，釋放的善意和誠意有目共睹。

她舉例，近期大陸將可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個，為台灣同胞來大陸創造便利條件、提供優質服務。

朱鳳蓮表示，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局干擾阻撓，根本原因是其為謀「獨」刻意干擾破壞兩岸人員往來和各領域交流合作。其罔顧台灣旅遊業界和民眾願望、利益的做法，已經招致島內（指台灣）各界強烈不滿和反對，越來越不得人心。

對於我交通部觀光署表示，台旅會已於今年2月正式去函海旅會表達溝通的意願，陸委會也說，為確保兩岸旅遊安全、品質、穩定性、公平性等，台旅會已於今年2月正式去函海旅會表達溝通的意願，若陸方有恢復兩岸觀光的誠意，應由海旅會盡速回覆。

朱鳳蓮則重申，兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在於民進黨當局，一再以各種站不住腳的理由，對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，不得人心。民進黨當局應反躬自省，糾正錯誤，盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。

目前，大陸民眾來台旅遊方式包括海外來台的第三類旅遊，或福建居民赴金門、馬祖，對於陸方後續進一步表態推動福建、上海居民組團赴台灣本島旅遊，我方表示須透過旅遊「小兩會」溝通。

不過，國台辦今年2月就曾對此回應，陸方不反對兩岸旅遊恢復後，「小兩會」就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對假借「小兩會」溝通之名，行阻撓大陸居民赴台旅遊之實。

溝通 民進黨 朱鳳蓮

延伸閱讀

雙城論壇宋濤是否見蔣萬安？陸國台辦未回應台媒追問

國防部首度公布福建號空拍照 顧立雄：北返長興島進行缺失改正

賴清德、卓榮泰嗆對藍白「忍無可忍」 蔣萬安酸：民眾常用這4字抱怨民進黨

陸前官員：2035年大陸人均GDP達2.3萬美元完全有可能

相關新聞

雙城論壇宋濤是否見蔣萬安？陸國台辦未回應台媒追問

大陸方面日前宣布，今年台北上海雙城論壇將於28日在上海舉行，以「科技改變生活」為主題，台北市府預計由市長蔣萬安帶隊出席。...

台旅會稱2月就去函海旅會溝通 國台辦則指「兩岸旅遊障礙在民進黨」

面對兩岸觀光僵局未解，有媒體日前報導兩岸觀光逆差已達新台幣1,520億元，交通部觀光署對此表示，我台旅會已於今年2月正式...

日本推動大幅放寬武器出口限制 陸軍媒：國際社會應保持高度警惕

日本執政聯盟自民黨與日本維新會達成一致，計畫修改「防衛裝備轉移三原則」運用指南，取消對武器出口的5種類型限制，並擬於明年...

美媒列共軍攻台「可能3步驟、最佳攻台時地」...陸國台辦回應了

美媒華爾街日報日前報導稱，中共解放軍會通過3個步驟「攻台」，並列出「最佳攻台時間」和「最佳登陸地點」。大陸國台辦發言人朱...

賴清德推薦陸配麵館 陸國台辦：先打壓迫害再裝模作樣、純屬作秀

大陸國台辦17日上午舉行例行記者會，會上照例對總統賴清德做出評論。對於賴總統日前到1家陸配麵館用餐，大陸國台辦發言人朱鳳...

對岩崎茂採取反制 陸國台辦：日方不要低估大陸決心

大陸外交部門日前宣布，對日本前自衛隊統合幕僚長岩崎茂採取反制措施，理由是他公然與台獨分裂勢力勾連。岩崎茂今年三月獲台灣行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。