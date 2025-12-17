台旅會稱2月就去函海旅會溝通 國台辦則指「兩岸旅遊障礙在民進黨」

面對兩岸觀光僵局未解，有媒體日前報導兩岸觀光逆差已達新台幣1,520億元，交通部觀光署對此表示，我台旅會已於今年2月正式去函海旅會表達溝通的意願。不過，大陸國台辦發言人朱鳳蓮17日強調，兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在於民進黨當局，要求民進黨應糾正錯誤，盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。

朱鳳蓮今天主持國台辦例行記者會。對於數據顯示，2025年兩岸觀光旅客相差近380萬人次，觀光逆差1,520億新台幣，朱鳳蓮說，大陸方面一貫秉持「兩岸一家親」理念，積極推動兩岸人員往來正常化和包括旅遊在內的各領域交流常態化，釋放的善意和誠意有目共睹。

她舉例，近期大陸將可簽發一次有效台胞證的口岸數量增加至100個，為台灣同胞來大陸創造便利條件、提供優質服務。

朱鳳蓮表示，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在於民進黨當局干擾阻撓，根本原因是其為謀「獨」刻意干擾破壞兩岸人員往來和各領域交流合作。其罔顧台灣旅遊業界和民眾願望、利益的做法，已經招致島內（指台灣）各界強烈不滿和反對，越來越不得人心。

對於我交通部觀光署表示，台旅會已於今年2月正式去函海旅會表達溝通的意願，陸委會也說，為確保兩岸旅遊安全、品質、穩定性、公平性等，台旅會已於今年2月正式去函海旅會表達溝通的意願，若陸方有恢復兩岸觀光的誠意，應由海旅會盡速回覆。

朱鳳蓮則重申，兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在於民進黨當局，一再以各種站不住腳的理由，對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，不得人心。民進黨當局應反躬自省，糾正錯誤，盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。

目前，大陸民眾來台旅遊方式包括海外來台的第三類旅遊，或福建居民赴金門、馬祖，對於陸方後續進一步表態推動福建、上海居民組團赴台灣本島旅遊，我方表示須透過旅遊「小兩會」溝通。

不過，國台辦今年2月就曾對此回應，陸方不反對兩岸旅遊恢復後，「小兩會」就兩岸旅遊中的具體問題聯繫溝通，但反對假借「小兩會」溝通之名，行阻撓大陸居民赴台旅遊之實。