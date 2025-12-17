中國銻錠走私案涉逾160噸 27犯人最重被判囚12年

快訊

中央社／ 台北17日電

中國此前對銻等兩用物項實施出口管制。近日深圳市中級人民法院對6宗銻錠走私系列案進行公開宣判，涉及走私166餘噸銻錠，主犯被判有期徒刑12年，其餘26人被判有期徒刑5年至拘役4個月不等。

據深圳市中級人民法院微信公眾號，深圳市中級人民法院對深圳市人民檢察院指控被告人王武彬等27人實施的6起走私銻錠系列案依法進行了公開宣判。

其中，對涉案數量最大的主犯王武彬以走私國家禁止進出口的貨物罪判處有期徒刑12年，並處罰金人民幣100萬元（約新台幣447萬元），對周楚升、羅釩、胡喜坤等26人，根據各自走私數量、地位作用等事實、情節分別以走私國家禁止進出口的貨物罪，判處有期徒刑5年至拘役4個月不等刑罰，並處罰金。

法院表示，經審理查明，2025年2月至3月期間，被告人王武彬與境外走私團夥合謀或接受委托，在未取得兩用物項出口許可的情況下，組織部分被告人分別幫其購買銻錠、夾藏偽裝、虛假申報等，將銻錠走私出境。

其他被告人結夥或單獨，以夾藏偽裝、虛假申報等方式，實施、參與走私銻錠犯罪。被告違反「兩用物項出口管制條例」等國家出口管制規定，全案共走私銻錠166餘噸，海關查扣96餘噸。

中國於2024年9月開始對銻相關物項實施出口管制，2024年12月宣布原則上不准對美國出口銻，當時被視為對美國進一步限制先進半導體出口到中國的反制措施。

直至今年10月底川習會後，中國持續放寬對美國的出口管制。今年11月中國宣布鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項可以恢復對美出口，但兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口仍然禁止。

