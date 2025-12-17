快訊

日本推動大幅放寬武器出口限制 陸軍媒：國際社會應保持高度警惕

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本執政聯盟自民黨與日本維新會達成一致，計畫修改「防衛裝備轉移三原則」運用指南，取消對武器出口的5種類型限制，並擬於明年2月向內閣提交相關動議。中共軍媒《解放軍報》16日發表評論文章，指出日本行徑嚴重背離「和平憲法」，嚴重破壞戰後國際秩序，對地區乃至世界的和平穩定構成嚴重威脅。

文章指出，日本作為二戰戰敗國的身分早有定論。《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》等國際法律文件明確禁止日本重新武裝。戰後日本公布「武器出口三原則」，嚴禁武器出口。然而，日本右翼勢力從未放棄「政治大國夢」和「軍事大國夢」，長期以各種藉口「暗渡陳倉」，不斷放寬武器出口限制。

文章回顧政策演變，步步為營的「鬆綁」軌跡清晰可見：2006年，小泉純一郎政府以打擊恐怖活動為名，首次向印尼提供武裝巡邏艇，撕開了禁令的口子；2014年，安倍晉三政府以「防衛裝備轉移三原則」替代「武器出口三原則」，通過模糊化文字表述，大幅放寬對外輸出軍備和技術的限制，實現了從「原則禁止」到「原則允許」的危險轉向。

文章稱，近年來日本更是變本加厲，多次修改「防衛裝備轉移三原則」及其實施方針，不僅放寬對外聯合開發武器的限制，更使得日本生產的殺傷性成品武器可直接出口至給予日本「生產許可」的授權國，並可附帶條件出口至全球15個國家。至此，日本向全球大規模出口殺傷性武器的大門已被徹底推開。

武器出口政策是國家戰略走向的風向標。文章表示，日本一再放寬武器出口限制，表面是為提振本國軍工產業，深層意圖則是企圖掙脫「和平憲法」的束縛，實現所謂的「國家正常化」。

該文指，日本軍國主義發動的侵略戰爭曾給亞洲各國人民帶來深重災難，日本政府必須深刻反省歷史罪責，恪守「和平憲法」，堅持走和平發展道路，立即停止為擴軍強武尋找任何藉口，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。國際社會應對日本此輪大幅放寬武器出口限制的危險動向保持高度警惕，共同維護來之不易的和平發展環境。

