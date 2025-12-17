川普證實 請習近平釋放黎智英

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，香港西九龍法院宣判罪名成立，包括串謀勾結外國勢力罪，美國總統川普十五日表示，他曾請求中國國家主席習近平釋放黎智英；美國國務院十五日也發表聲明，呼籲中國基於人道理由盡快釋放黎。

川普十五日接受媒體採訪表示，他對判決感到非常難過，黎智英年紀大了，身體狀況不好；他已向習近平提出釋放黎智英的請求，「我們接下來就看會發生什麼事」。

七十八歲的黎智英二○二○年八月因涉國安法被捕，同年十二月還押，至今被關押超過五年。

黎智英面對三項控罪，其中他和三間「蘋果日報」相關公司被控串謀勾結外國勢力、串謀發布煽動刊物兩罪；黎智英另外單獨面對一項串謀勾結外國勢力罪。黎案是香港國安法生效後首宗勾結外國勢力案。

黎智英案判決書達八五五頁，提到川普將近兩百次，因控方將黎智英與美國政界聯繫視為「勾結外國勢力」的核心證據。判決書中說，黎智英長年怨恨中國，動搖中共管治意圖從沒改變，並利用蘋果日報影響力試圖削弱北京、港府合法性。

美國國務院十五日表示，黎智英遭定罪反映北京想讓尋求言論自由和其他基本人權的人噤聲；國務院指出，中國在「中英聯合聲明」中保證會維護這些權利。

國務院表示，黎智英身體狀況嚴重惡化，國務院敦促中方基於人道理由釋放黎智英。

黎智英具有英國公民身分，英國外交大臣庫珀召見中方大使表達立場，北京駐英大使館隨即表示，大陸駐英大使鄭澤光十五日約見「英國外交部高級官員」提出嚴正交涉，敦促英方摒棄殖民心態，停止干預香港司法，停止干涉中國內政，停止包庇反中亂港分子。