李家超述職 習近平促港府對接十五五規畫

香港特首李家超昨日在北京向大陸國家主席習近平等領導人述職，匯報香港經濟、社會和政治等情況，習近平則再度表示對李家超工作「充分肯定」，並指香港由治及興邁出新步伐，要求港府主動對接大陸「十五五規畫」。

李家超於十五日至十七日到北京進行年度的述職。香港電台指，李家超今年述職行程為三日，較去年減少一日。

習近平昨在中南海接見李家超，同場還有大陸總理李強、副總理丁薛祥、中辦主任蔡奇等官員。據香港有線，習近平表示，一年來李家超帶領港府勇於擔當、積極進取，「堅定維護國家主權、安全、發展利益，成功舉行第八屆立法會選舉，主動融入國家發展大局，實現經濟穩步增長，香港由治及興邁出新步伐，中央對你和特別行政區政府的工作是充分肯定的」。

習近平強調，大陸十五五規畫建議強調「堅定不移貫徹『一國兩制』、『港人治港』、高度自治方針，促進香港長期繁榮穩定」，他要求李家超和港府要主動對接大陸十五五規畫，推動香港實現更好發展。習也提到「大埔重大火災令人痛心」，他再次對遇難者與受災者表示哀悼與慰問。李家超則指，過去一年香港堅持貫徹「一國兩制」方針，堅定維護國家安全，政府財政有望在今年由虧轉盈。

李家超昨晚表示，他向習近平匯報香港情況，也包括黎智英案。李稱法庭的定罪判決彰顯了法律正義。

習近平昨也在中南海會見赴北京述職的澳門特首岑浩輝。習肯定岑浩輝積極參與粵港澳大灣區建設，也要求澳門主動對接十五五規畫。