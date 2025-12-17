台企聯：兩岸企業應「深鏈、強鏈、補鏈」

兩岸企業家峰會年會舉行，大陸全國台企聯會長李政宏昨指，產業鏈緊密結合在兩岸經貿合作中扮演關鍵角色。大陸十五五規畫聚焦人工智慧、低碳、綠能、智慧製造、低空經濟、生技醫藥與大健康等領域，台企可對接政策，與陸企進行深鏈、強鏈與補鏈合作。他認為大陸資金與政策將持續向這些產業傾斜，企業應緊扣產業方向。

兩岸合作方面，他認為大陸具備市場與應用場景，台灣在半導體、伺服器等領域具備基礎，雙方可互補。文創與數位經濟是台灣青年優勢領域，結合大陸電商與數位經濟環境可發揮所長。兩岸共同標準制定有助產業整合。

東華大學榮譽教授高長表示，兩岸產業鏈融合是市場機制長期作用的結果。儘管國際間出現經濟與產業脫鉤的聲音，但從二○一八年美中貿易戰以來，兩岸產業融合並未出現結構性改變，部分企業調整生產布局，主要是因應美國政策衝擊，屬局部調整，而非對大陸市場前景失去信心。

高長說，台灣市場腹地有限，企業本就須向外發展，台灣企業與跨國企業對大陸市場仍抱有高度期待。兩岸產業合作並非唯一選項，但確實是台灣企業關鍵且重要的選擇。