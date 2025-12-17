聽新聞
王滬寧會劉兆玄：十五五規畫 促進兩岸經濟合作

聯合報／ 特派記者謝守真／南京報導
兩岸企業家峰會年會16日南京登場，大陸政協主席王滬寧（右）在開幕式前會見峰會台方理事長劉兆玄（左）。新華社
兩岸企業家峰會年會16日南京登場，大陸政協主席王滬寧（右）在開幕式前會見峰會台方理事長劉兆玄（左）。新華社

兩岸企業家峰會年會昨在南京登場，開幕式前，大陸政協主席王滬寧會見峰會台方理事長劉兆玄。王滬寧在隨後的大會致詞指，大陸日前通過「十五五規畫」建議，將為兩岸經濟合作注入新動力。劉兆玄提到，大陸十五五規畫建議提出推動「人工智慧＋」行動，相關應用將拓展至製造、物流、醫療、金融等領域，為兩岸產業合作提供空間。

兩岸企業家峰會是目前兩岸最高層級的經貿交流平台，大陸預計明年三月正式通過十五五規畫，涉及未來五年經濟發展目標，成為峰會交流重點。

劉兆玄在與王滬寧會面時指，過去五年大陸推動十四五規畫，在新能源、電動車、機器人、5G通訊及人工智慧等領域進展顯著，隨著十五五規畫推進，未來對全球經濟及兩岸經貿將產生重要影響。峰會將特別關注產業體系建構、科技自立自強、建立強大市場及綠色轉型等，並持續推動兩岸產業合作及協助台商轉型升級。

王滬寧大會致詞指，大陸經濟基礎穩、優勢多。十五五時期（二○二六至二○三○年），中國式現代化建設將開創新局面，將秉持兩岸一家親理念，為台胞台企提供更多發展機遇。他並指，堅持一中原則九二共識，反對「台獨」分裂與外部勢力干涉，是維護台海和平穩定、保障台胞台企發展環境的重要前提。

峰會陸方理事長郭金龍表示，面對外部環境變化，兩岸企業家應堅持「拉手」不「鬆手」，尋求「延鏈」而不是「斷鏈」，共築和平發展根基。

劉兆玄致詞表示，隨著大陸產業結構升級，兩岸貿易朝高科技發展，機電及高科技產品與零組件占比已超過三分之二，反映產業高度互補。近年國際經濟情勢與地緣政治劇變，全球產業鏈加速重組，台商面臨挑戰，兩岸貿易與投資比重下滑，但投資與分工的基本結構未改變，仍將大陸視為重要的生產基地和市場。

劉兆玄說，台灣在跨國產業鏈合作方面累積經驗，大陸正推動產業鏈現代化與自主化，未來可在人工智慧、智慧製造、工業互聯網、環保節能、生物醫藥等領域深化合作。

峰會台方副理事長毛治國、祕書長尹啟銘及大陸國台辦主任宋濤等與會。

