快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

聽取李家超述職…習近平強調貫徹「一國兩制」表達對宏福苑大火關注

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家主席習近平16日在北京中南海，聽取香港特首李家超述職報告，習近平強調要堅定貫徹「一國兩制」，也再度對上月底大埔宏福苑大火表達關注。圖為2022年李家超（左）向習近平述職。（新華社）
大陸國家主席習近平16日在北京中南海，聽取香港特首李家超述職報告，習近平強調要堅定貫徹「一國兩制」，也再度對上月底大埔宏福苑大火表達關注。圖為2022年李家超（左）向習近平述職。（新華社）

大陸國家主席習近平16日在北京中南海，聽取香港特首李家超述職報告。習近平對李家超與港府堅定維護國家主權、安全、發展利益，香港由治及興邁步表示肯定，強調要堅定貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」方針，同時也再度對上月底大埔宏福苑大火表達關注。

香港電台報導，習近平表示，一年來李家超認真履行職責，帶領特區政府勇於擔當、積極進取，堅定維護國家主權、安全、發展利益，成功舉行第八屆立法會選舉，主動融入國家發展大局，實現經濟穩步增長，香港由治及興邁出新步伐，中央對他和特區政府工作充分肯定。

習近平提到，大埔重大火災令人痛心，他再次對遇難者和殉職消防員表示哀悼，對他們的家屬和受災同胞表示慰問。

習近平指，二十屆四中全會對「十五五」時期國家經濟社會發展，作出頂層設計和戰略擘劃，強調要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「高度自治」方針，促進香港長期繁榮穩定，李家超和香港特區政府要主動對接國家「十五五」規畫，推動香港實現更好發展。

據報導，李家超對習近平和中央政府對香港特區的關懷和支持表達感謝，並指過去一年，香港堅持貫徹「一國兩制」方針，堅定維護國家安全，積極推行以結果為目標的管治文化，深化改革，發展經濟，改善民生。

李家超提到，香港財政有望在今年由虧轉盈。香港在多方面的國際排名上升，反映香港不斷穩步向前和國際社會對香港的信心。

李家超交代了宏福苑大火案。他對習近平的高度重視表達感謝，提到大陸省市企業給予的支持，並指港府設立的援助基金已籌募34億港元捐款，強調會全力做好災後支援和重建工作。

李家超也提到上周甫舉行的香港立法會選舉，稱選舉成功舉行反映市民普遍支持政府災後重建和改革向前決心。他表示，今年是「十五五」規畫謀篇佈局之年 ，他和團隊會帶領社會抓緊機遇，推動高品質發展，銳意改革，把香港建設得更安全發達，讓市民生活更美好。

與過去2年一樣，習近平獨坐在會議桌主席位，在大陸總理李強的陪同下聽取香港特首述職報告，與李強同側的還有中共中央辦公廳主任蔡奇、副總理丁薛祥，統戰部部長李幹傑、政法委書記陳文清；與李家超同側的則有大陸港澳辦主任夏寶龍、分管日常工作的副主任徐啟方和中聯辦主任周霽。

香港特首 李家超 習近平 李強 國家安全 宏福苑

延伸閱讀

黎智英案判詞855頁 李家超斥黎「其行可恥，其心歹毒」

習近平在《求是》刊文：擴大內需是戰略之舉

黎智英被判有罪 美輿論呼籲英美領袖站出來

川普認了為黎智英向習近平求情！美媒爆判決書近200次提到川普

相關新聞

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

上個月中日關係惡化後，大陸官方呼籲中國公民避免前往日本，與此同時，俄羅斯則宣布12月1日起，開放中國公民免簽入境。但這項...

影／法國大賽台灣茶廠獲特別獎 陸使館嗆「中國一省」...主辦沒理會

台中市梨山聚鑫製茶廠執行長謝忠霖日前到法國巴黎參加法國茶葉國際大賽，以「華崗雪源頭」茶葉榮獲大會頒特別獎，主辦單位介紹台...

陸察打一體無人機「彩虹7」首飛成功 恐加劇對台軍事威懾

大陸國產大型高空高速隱身無人機「彩虹7」已正式亮相多時，15日被官宣在大陸西北成功首飛。彩虹7被稱為「空中大蝙蝠」，具有...

小紅書之亂：該如何抵禦中國的資安侵擾？

台灣封鎖小紅書一年，但是仍缺乏周全的資安與個資保護框架來作為應對，在衡平法治與數位自由的同時，有效抵禦系統性的數位威權滲透威脅。

聽取李家超述職…習近平強調貫徹「一國兩制」表達對宏福苑大火關注

大陸國家主席習近平16日在北京中南海，聽取香港特首李家超述職報告。習近平對李家超與港府堅定維護國家主權、安全、發展利益，...

台灣與宏都拉斯有望恢復邦交？陸外交部狠嗆：金元外交注定失敗

宏都拉斯日前舉行總統大選，外界關注新領導人是否會重新與台灣建交，我外交部長林佳龍日前受訪表示，台灣是以真心誠意建構信任及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。