美使館派員赴北京清華大學台研院 交流「台灣問題」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
2025年12月9日上午，北京清華大學台灣研究院院長巫永平，助理教授吳維旭、張遂新接待了美國駐華大使館政治處一等秘書黃東偉，雙方就台灣問題進行交流。取自北京清華大學台灣研究院
中日關係因涉台表態緊張之際，作為大陸對台重要智囊，北京清華大學台灣研究院近日密集與外國駐陸使館人員交流「台灣問題」。據今日發布訊息，北京清華大學台研院院長巫永平等人於本月九日上午，接待了美國駐華大使館政治處一等秘書黃東偉（Thomas T. Wong），雙方就大陸對台政策、近期台海形勢和各自關心的問題交流了看法。

據北京清華大學台灣研究院今天發布訊息，經有關部門批准，2025年12月9日上午，北京清華大學台灣研究院院長巫永平，助理教授吳維旭、張遂新接待了美國駐華大使館政治處一等秘書黃東偉。

訊息稱，北京清華大學台灣研究院和美國駐華使館政治處圍繞台灣問題形成了良好的交流關係。

另據北京清華大學台研院，上月二十七日下午，還有澳洲駐華大使館臨時代辦費致遠（James Fisher）公使、二等秘書顧思靈（Elise Gruttner）到該院展開交流。

當時，同樣由巫永平接待費致遠一行，還有副院長鄭振清、助理研究員張遂新。訊息稱，雙方就台灣問題、中澳關係以及當前國際形勢進行了廣泛深入的交流，並表達了未來進一步加強交流對話的意願。

另外，巫永平還曾於本月二日上午，應邀前往歐盟駐華使團，就聯大第2758號決議和台灣問題進行了主題演講。北京清華大學台灣研究院稱，巫永平向歐盟及其20多個成員國的駐華使館代表介紹了中國大陸在相關問題上的原則立場。

巫永平當時說，聯大第2758號決議鄭重確認、充分體現了「一個中國原則」，是聯合國權威和二戰後國際秩序的反映，「台灣地位未定論」站不住腳。

上述訊息顯示，在近期國際局勢不穩，中日關係因涉台表述緊張之際，近半個多月來，北京清華大學台灣研究院已多次與在北京的駐陸外國使節交流台灣問題。

北京 清華大學 中日關係 台灣問題 對台 2758號決議

