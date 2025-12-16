8月就送繳…電影「自殺通告」禁止在港上映 香港電檢稱「不利國安」

香港導演周冠威執導、黃秋生主演的電影「自殺通告」上個月在台灣首映，周冠威16日在社交媒體發文表示，該電影今年8月初送繳香港電檢，經過超過4個月的審批後，終於收到通知，但電影被拒絕在香港上映，理由是「不利於國家安全」。

周冠威在貼文指出，「自殺通告」在8月4日已送交電檢，經過超過4個月的無理拖延，終於收到香港政府來信。內文引述電檢處回覆指，「經綜合考慮所有相關事項和因素，並對該影片進行全面評估後，檢查員認為整體來說，該影片的上映會不利於國家安全」。

周冠威表示，曾考慮司法覆核控告政府，但「在司法崩壞的時代，控告政府，沒有太大意義」。他說，電影列為禁片，依據的法例只是寫上這七個字「不利於國家安全」，而再無進一步解釋，國安法就是不用解釋，荒謬、過份、粗暴、不公義，國安法遺禍香港，再多一個案例。

「本身是商業電影，現在被動地變成政治事件，被荒謬判斷為不利國家安全的電影。」周冠威說，對於電影被禁感到痛苦，電影是很多人心血，不能在香港面對觀眾很傷感。周冠威在文末表示將繼續拍電影，期待「自殺通告」在香港公開放映的一日。

周冠威過去曾執導紀錄片「時代革命」，記錄了2019年的反送中運動。該片曾獲得第58屆金馬獎最佳紀錄片。