快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

聽新聞
0:00 / 0:00

8月就送繳…電影「自殺通告」禁止在港上映 香港電檢稱「不利國安」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港導演周冠威執導的電影「自殺通告」在香港被拒絕上映，理由是「不利於國安」。（本報系資料照）
香港導演周冠威執導的電影「自殺通告」在香港被拒絕上映，理由是「不利於國安」。（本報系資料照）

香港導演周冠威執導、黃秋生主演的電影「自殺通告」上個月在台灣首映，周冠威16日在社交媒體發文表示，該電影今年8月初送繳香港電檢，經過超過4個月的審批後，終於收到通知，但電影被拒絕在香港上映，理由是「不利於國家安全」。

周冠威在貼文指出，「自殺通告」在8月4日已送交電檢，經過超過4個月的無理拖延，終於收到香港政府來信。內文引述電檢處回覆指，「經綜合考慮所有相關事項和因素，並對該影片進行全面評估後，檢查員認為整體來說，該影片的上映會不利於國家安全」。

周冠威表示，曾考慮司法覆核控告政府，但「在司法崩壞的時代，控告政府，沒有太大意義」。他說，電影列為禁片，依據的法例只是寫上這七個字「不利於國家安全」，而再無進一步解釋，國安法就是不用解釋，荒謬、過份、粗暴、不公義，國安法遺禍香港，再多一個案例。

「本身是商業電影，現在被動地變成政治事件，被荒謬判斷為不利國家安全的電影。」周冠威說，對於電影被禁感到痛苦，電影是很多人心血，不能在香港面對觀眾很傷感。周冠威在文末表示將繼續拍電影，期待「自殺通告」在香港公開放映的一日。

周冠威過去曾執導紀錄片「時代革命」，記錄了2019年的反送中運動。該片曾獲得第58屆金馬獎最佳紀錄片。

電影 香港 國家安全 國安法 司法

延伸閱讀

電影「自殺通告」香港禁上映 導演周冠威揭原因「不利國安電檢不批准」

限時73折！長榮航空聖誕飛行迎新年優惠 桃園-香港來回3123元

整理包／從服飾商到狗仔始祖…黎智英成囚始末 看關鍵5年時間軸

黎智英12歲偷渡香港 六四後創辦壹週刊 一生反共

相關新聞

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

上個月中日關係惡化後，大陸官方呼籲中國公民避免前往日本，與此同時，俄羅斯則宣布12月1日起，開放中國公民免簽入境。但這項...

影／法國大賽台灣茶廠獲特別獎 陸使館嗆「中國一省」...主辦沒理會

台中市梨山聚鑫製茶廠執行長謝忠霖日前到法國巴黎參加法國茶葉國際大賽，以「華崗雪源頭」茶葉榮獲大會頒特別獎，主辦單位介紹台...

陸察打一體無人機「彩虹7」首飛成功 恐加劇對台軍事威懾

大陸國產大型高空高速隱身無人機「彩虹7」已正式亮相多時，15日被官宣在大陸西北成功首飛。彩虹7被稱為「空中大蝙蝠」，具有...

小紅書之亂：該如何抵禦中國的資安侵擾？

台灣封鎖小紅書一年，但是仍缺乏周全的資安與個資保護框架來作為應對，在衡平法治與數位自由的同時，有效抵禦系統性的數位威權滲透威脅。

聽取李家超述職…習近平強調貫徹「一國兩制」表達對宏福苑大火關注

大陸國家主席習近平16日在北京中南海，聽取香港特首李家超述職報告。習近平對李家超與港府堅定維護國家主權、安全、發展利益，...

台灣與宏都拉斯有望恢復邦交？陸外交部狠嗆：金元外交注定失敗

宏都拉斯日前舉行總統大選，外界關注新領導人是否會重新與台灣建交，我外交部長林佳龍日前受訪表示，台灣是以真心誠意建構信任及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。