聽新聞
0:00 / 0:00
我駐港辦事處接獲詐騙求助 陸委會呼籲境外匯款提高警覺
陸委會16日表示，我駐港辦事處近日接獲數起國人遭詐騙匯款至香港銀行帳戶的求助案件，陸委會提醒如接獲可疑的境外匯款請求，務必提高警覺、仔細查證。
陸委會指出，香港辦事處近日接獲數起國人遭詐騙匯款至香港銀行帳戶的求助案件，由於受款帳戶為海外帳戶，礙於當地法律及相關程序，凍結交易及求償難度增加。
惟陸委會未透露相關匯款到香港的詐騙案件詳情與數額、也未透露我方有無向港府尋求相關司法協助。
陸委會還提到，類此案件詐騙手法多元，包括謊稱受害者家屬、親友因故遭警方拘捕，再由同黨佯裝員警要求匯款擔保；或假扮公司高層主管下達匯款指示，誘騙受害者匯款。陸委會提醒民眾，如接獲可疑的境外匯款請求，務必提高警覺、仔細查證，並可向警政機關查證或撥打「110」、「165」等專線詢問。
陸委會表示，倘民眾在港澳遇急難事件或有相關協處需求，可撥打陸委會香港辦事處或陸委會澳門辦事處的電話尋求協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言