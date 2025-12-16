快訊

罹患白血病住院近半年！沈玉琳復工時間曝光 還有新節目洽談中

獨／直接命中擊落靶機與雄二 中科院證實海劍羚防空飛彈通過海軍戰測

聽新聞
0:00 / 0:00

我駐港辦事處接獲詐騙求助 陸委會呼籲境外匯款提高警覺

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會16日晚表示駐港辦事處近期接獲詐騙相關求助，呼籲民眾境外匯款要提高警覺。（圖／聯合報系資料照片）
陸委會16日晚表示駐港辦事處近期接獲詐騙相關求助，呼籲民眾境外匯款要提高警覺。（圖／聯合報系資料照片）

陸委會16日表示，我駐港辦事處近日接獲數起國人遭詐騙匯款至香港銀行帳戶的求助案件，陸委會提醒如接獲可疑的境外匯款請求，務必提高警覺、仔細查證。

陸委會指出，香港辦事處近日接獲數起國人遭詐騙匯款至香港銀行帳戶的求助案件，由於受款帳戶為海外帳戶，礙於當地法律及相關程序，凍結交易及求償難度增加。

惟陸委會未透露相關匯款到香港的詐騙案件詳情與數額、也未透露我方有無向港府尋求相關司法協助。

陸委會還提到，類此案件詐騙手法多元，包括謊稱受害者家屬、親友因故遭警方拘捕，再由同黨佯裝員警要求匯款擔保；或假扮公司高層主管下達匯款指示，誘騙受害者匯款。陸委會提醒民眾，如接獲可疑的境外匯款請求，務必提高警覺、仔細查證，並可向警政機關查證或撥打「110」、「165」等專線詢問。

陸委會表示，倘民眾在港澳遇急難事件或有相關協處需求，可撥打陸委會香港辦事處或陸委會澳門辦事處的電話尋求協助。

陸委會 香港 詐騙 外匯

延伸閱讀

電影「自殺通告」香港禁上映 導演周冠威揭原因「不利國安電檢不批准」

英外交部就黎智英案召見陸大使 陸方：停止干預香港司法

陸委會發布最新民調 8成3民眾不贊成「一國兩制」

我官員是否出席？深圳首場APEC會議 陸委會僅稱「台灣有權參加」

相關新聞

不去日本去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：像是流放寧古塔

上個月中日關係惡化後，大陸官方呼籲中國公民避免前往日本，與此同時，俄羅斯則宣布12月1日起，開放中國公民免簽入境。但這項...

影／法國大賽台灣茶廠獲特別獎 陸使館嗆「中國一省」...主辦沒理會

台中市梨山聚鑫製茶廠執行長謝忠霖日前到法國巴黎參加法國茶葉國際大賽，以「華崗雪源頭」茶葉榮獲大會頒特別獎，主辦單位介紹台...

陸察打一體無人機「彩虹7」首飛成功 恐加劇對台軍事威懾

大陸國產大型高空高速隱身無人機「彩虹7」已正式亮相多時，15日被官宣在大陸西北成功首飛。彩虹7被稱為「空中大蝙蝠」，具有...

小紅書之亂：該如何抵禦中國的資安侵擾？

台灣封鎖小紅書一年，但是仍缺乏周全的資安與個資保護框架來作為應對，在衡平法治與數位自由的同時，有效抵禦系統性的數位威權滲透威脅。

聽取李家超述職…習近平強調貫徹「一國兩制」表達對宏福苑大火關注

大陸國家主席習近平16日在北京中南海，聽取香港特首李家超述職報告。習近平對李家超與港府堅定維護國家主權、安全、發展利益，...

台灣與宏都拉斯有望恢復邦交？陸外交部狠嗆：金元外交注定失敗

宏都拉斯日前舉行總統大選，外界關注新領導人是否會重新與台灣建交，我外交部長林佳龍日前受訪表示，台灣是以真心誠意建構信任及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。