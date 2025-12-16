黎智英案判詞 法官形容為精明商人對中共怨恨憎惡

香港壹傳媒創辦人黎智英被法院裁定違反國安法等3項罪名成立。法官在逾800頁的判詞中展示了對黎智英的看法，其中寫道：「黎智英無疑是一名非常精明的商人，但不幸的是，他對中國共產黨的深切怨恨與憎惡，使他走上了一條荊棘之路，導致今日的審訊」。

法官在判詞的引言，開首第一句是「這宗案件的核心主要圍繞一人，他就是黎智英」；「要了解此人，必須回到最初」。

判詞指出，根據黎智英所述，他於1947年出生於中國一個富裕家庭。由於當時中國的政治動盪，其家庭失去財富並分離。他的母親被送往勞改營，他在約10歲時便要尋找工作，賺錢養活弟妹。他曾在火車站當搬運工人，12歲時藏身於漁船底部，偷渡來港。

判詞指，黎智英的經歷是一個「白手興家」的成功故事。憑藉勤奮與決心，他建立了一個非常成功的紡織生意。出售該業務後，他決定投身傳媒行業，創辦蘋果日報。正如他在直播節目中說，他覺得當商人很沉悶，而傳媒事業給了他一個「戰鬥」的理由，而這是他熱衷的。

法官在判詞又指，「黎智英無疑是一名非常精明的商人，但不幸的是，他對中國共產黨的深切怨恨與憎惡，使他走上了一條荊棘之路，導致今日的審訊」。

判詞指，蘋果日報於1995年創立，2014年占中運動後不久，黎智英更積極制定編採方針，並利用蘋果日報鼓勵市民追求民主、走上街頭進行抗爭。「這是一個分水嶺，蘋果日報自此『蛻變』為一份反對香港政府及中國政府的報章」。根據蘋果日報高層的證供，自從以後，黎智英希望報章以「黃色」立場報道新聞。

法官在判詞中指，持有編採立場本身並無不妥，但從證據可見，該立場遠遠超出了這個前提。

判詞又指，黎智英身邊聚集了一群志同道合、同樣熱衷於顛覆中共的人士。黎智英在蘋果日報專欄撰文「毒害讀者思想」，並邀請其他作者在報章撰文，對中國作出惡毒的指控。

法官在判詞表示，從證據可見，黎智英執迷於將中共的文化與價值觀改變成西方價值，並令中國臣服於美國及西方的力量之下，成為西方的附庸。黎智英對中共、包括中國及香港政府的狂熱仇恨極為強烈，即使在庭上作供時亦是同樣強烈。

法官在判詞中分析黎智英其中一項控罪時，花了不少篇幅提及黎智英的個性。判詞指，根據黎智英對自身經驗的描述，及他在國安法頒布前後在各種場合發表的公開言論，他把自己塑造成一個有強烈意見而不易放棄的人。

判詞引述黎智英於2020年8月18日，即他首次被捕後獲保釋不久，在直播節目中的一段說話。黎在節目中指，「我原本不預期會獲保釋。所以我問自己，如果我早知道會發生這些事，我還會選擇同樣的道路嗎？我幾乎立刻就想到『會的』，因為這就是我的性格……這一定是我的性格，而性格就是命運……」

法官在判詞中表示，黎智英塑造自己的形象是，即使他相對年事已高，但他仍然意志堅定及無畏無懼，是會為自己信念而戰的人，並會堅持到底。「這一形象與我們在他出庭作證的52天裡對他的觀察完全吻合。」