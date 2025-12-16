中菲南海仙賓礁爆衝突 陸指控菲「武裝漁民」持刀挑釁

中國大陸與菲律賓在南海再爆衝突。大陸海警局12日在南海仙賓礁（仙賓暗沙）海域驅離菲國漁船，菲國則指控遭陸方以水砲「暴力襲擊」。大陸官媒環球時報16日發布現場照片反控稱，菲方人員在陸方執法時拿出長刀挑釁，並質疑對方身分實為菲國軍方的「武裝漁民」，目的仍是「碰瓷」。

大陸海警局此前通報，12月12日，菲律賓多批船隻「打著捕魚的旗號」，不顧大陸海警一再勸阻和警告，執意赴仙賓礁海域滋事挑釁。大陸海警對菲方船隻依法依規採取喊話警告、外逼驅離等必要管控措施。

菲律賓海岸警衛隊發言人隨後指，約20艘菲律賓漁船遭到大陸海警船艇的「暴力襲擊」，中方船艇使用了水炮並採取了阻攔行動。大陸海警艦船出動小型硬殼充氣艇割斷了數艘菲律賓漁船的錨鏈。此次行動造成3名菲律賓漁民受傷，2艘漁船受損。美國國務院也在14日晚間對大陸用水砲攻擊菲律賓漁民表示譴責。

大陸外交部15日則稱，這起事件是菲律賓有組織、有預謀地糾集大量船隻在仙賓礁附近海域挑釁滋事，並衝闖仙賓礁潟湖，並稱此次行動中，菲方人員甚至持刀威脅中方現場維權執法的海警。

大陸官媒環球時報隨後在16日刊登所謂「獨家影像」指證歷歷，指菲方所謂漁民揮舞的刀具長約20公分，其行為對大陸海警執法人員的人身安全造成嚴重威脅。

報導並引述中國現代國際關係研究院研究員楊霄分析稱，在此次的侵權挑釁行動中，菲方人員所展現出的組織性、對抗性，以及與菲國海警船隻的高度協同性表明，菲方人員絕非普通漁民，而是菲軍方秘密組織的「武裝漁民」。楊霄表示，此次侵權挑釁活動表明，菲方開始採用「武裝漁民」方式打頭陣，目的是升級碰瓷手法，加強對華汙名化敘事。