王滬寧：十五五規劃將為兩岸經濟合作注入新動力
2025兩岸企業家峰會年會16日在南京登場，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧表示，實現中華民族偉大復興為兩岸經濟合作提供廣闊空間，呼籲把握國家統一與民族復興大勢，深化交流合作，促進共同發展。他並指，中共二十屆四中全會通過制定「十五五規劃」相關建議，對未來發展作出頂層設計與戰略謀劃，將為兩岸經濟合作與共同發展注入新動力，同時重申一中原則與「九二共識」的政治前提。
王滬寧首先指，謹代表中共中央和中共總書記習近平對年會召開表示熱烈祝賀，習近平強調實現中華民族偉大復興，為兩岸經濟合作開闢廣闊空間，也需要兩岸同胞共同奮鬥。「兩岸同胞都是中國人，兩岸經濟同屬中華民族經濟，民族興、國家強，兩岸同胞才能過得更好。應把握國家統一、民族復興的歷史大勢，深化交流合作，促進共同發展，增進同胞親情，共同開創中華民族更加美好的未來。」
王滬寧還說，今年中共二十屆四中全會勝利召開，通過了關於制定十五五規劃的建議，對於未來五年的方向做出頂層設計和戰略謀劃的，亦將為推動兩岸經濟合作和共同發展注入新動力，為推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業開闢新前景。本屆峰會以「聚焦轉型創新、深化多元合作」為主題，順應時代潮流，契合兩岸同胞期待。
王滬寧指，「十四五」時期在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，大陸經濟社會發展取得開創性進展與歷史性成就，經濟、科技、國防等硬實力以及文化、制度、外交等軟實力明顯提升，中國式現代化邁出堅實步伐。近五年來，大陸經濟年均增長約5.5%，對世界經濟增長的貢獻率保持在30%左右，成為全球經濟增長的重要引擎。
他說，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大。「十五五」時期，中國式現代化建設必將開創新局面，將秉持「兩岸一家親」理念，為台胞台企提供更多發展機遇、更好營商環境與更寬廣的創新舞台，支持其融入新發展格局，實現高質量發展。
王滬寧強調，堅持一中原則和「九二共識」，反對「台獨」分裂與外部勢力干涉，是維護台海和平穩定、保障台胞台企發展環境的重要前提。任何分裂國家的行徑與外來干涉，必將遭到中國人民堅決反對。
他稱，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年，「兩岸同胞要築牢中華民族共同體，增強做中國人的志氣，骨氣底氣，堅定站在歷史正確一邊，站在中華民族整體利益的長遠發展一邊，同心協力，團結奮鬥，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興，共享中華民族偉大復興盛世榮耀。」
