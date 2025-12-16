中國談未成年人思想建設 強調黨領導與社會主義價值

中共總書記習近平近日對未成年人思想道德建設做指示，北京並在15日召開座談會，強調要堅持中共黨的全面領導，踐行社會主義核心價值觀。

據新華社報導，習近平近來對未成年人思想道德建設作出指示，強調要踐行社會主義核心價值觀，努力成為德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。

報導又稱，未成年人思想道德建設工作座談會15日在北京召開。會上傳達習近平的指示，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席會議並講話。

蔡奇在會上說，要堅持和加強中共黨的全面領導，落實立德樹人任務，健全學校家庭社會協同育人機制，教育引導未成年人踐行社會主義核心價值觀。

蔡奇還說，要重視和加強家庭教育，發揮家庭教育基礎作用。

蔡奇強調，要著力提高網路育人能力，提升未成年人網路素養。加強中共黨對未成年人思想道德建設的領導，營造良好社會環境。

報導指出，中央書記處書記、中央宣傳部部長李書磊主持會議。中央網信辦、教育部、中央廣播電視總台、共青團中央、全國婦聯、北京市委宣傳部、內蒙古自治區鄂爾多斯市負責官員，未成年人思想道德建設基層工作者代表作發言。