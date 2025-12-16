中國房地產市場低迷 官員仍稱長遠看潛力大

快訊

中央社／ 北京16日電

中國房地產市場持續低迷，但是中國住房和城鄉建設部部長倪虹今天在中共黨媒人民日報撰文，表示長遠看中國房地產發展仍有較大潛力和空間。

人民日報今天在13版刊載倪虹的文章「推動房地產高質量發展（學習貫徹黨的二十屆四中全會精神）」。

倪虹在文章說，當前人民群眾住房需求總體上已經從「有沒有」轉為「好不好」，隨著老齡化、少子化、區域人口增減分化，人們的生產生活方式變化，住房需求更加個性化、多樣化。

倪虹又聲稱，長遠看，中國房地產發展仍有較大潛力和空間。

倪虹表示，中國房地產領域很多制度是為了擴大供應規模、解決住房短缺問題，在支撐房地產業快速增長的同時，由於資本迅速擴張，推動形成了「高負債、高槓桿、高週轉」模式，弊端日益凸顯，已經難以為繼。

他說，中國城鎮化正從快速發展期轉向穩定發展期，城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段，房地產市場供求關係發生重大變化。

他強調，必須適應新階段新變化，加快構建房地產發展新模式有力有效防範化解風險，加快推動房地產業轉型升級。

倪虹並提出，要改革完善房地產開發、融資、銷售制度。在房地產開發上，做實房地產開發項目公司制，項目公司依法行使獨立法人權利，企業總部履行投資人責任，項目交付前，嚴禁投資人違規抽挪項目公司銷售、融資等資金，嚴禁抽逃出資或提前分紅。

中國房地產市場持續低迷，多家房企相繼違約。

根據中國國家統計局昨天公布11月70個大中型城市的新屋及中古屋（商品住宅）價格，據路透社估算，當月這70個中國城市的新屋價格較去年同期下跌2.4%，是3個月以來的最大跌幅。

