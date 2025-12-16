陸察打一體無人機「彩虹7」首飛成功 恐加劇對台軍事威懾

大陸國產大型高空高速隱身無人機「彩虹7」已正式亮相多時，15日被官宣在大陸西北成功首飛。彩虹7被稱為「空中大蝙蝠」，具有長航時、高載荷能力，能掛載多種飛彈、導引炸彈等武器，並能進行戰略偵察和遠程打擊任務。分析指，未來可能在共軍航空母艦戰鬥群上搭配使用，將顯著增強解放軍在台海及西太平洋方向的軍事能力與戰略威懾力。對台灣而言，需警惕解放軍再添「空中利刃」。

央視軍事15日發出影音報導指，彩虹7近日在西北某機場成功首飛，畫面顯示，黃色塗裝的彩虹7驗證機從跑道順利起飛、降落，運作流暢。此次試飛約20分鐘，環球時報指，此次首飛涵蓋自主滑跑起飛、姿態控制及軌跡追蹤等基本性能驗證。

彩虹7外形科幻，翼展超過27公尺，形同蝙蝠的飛翼布局，因此被稱為「空中大蝙蝠」，類似美軍B2隱形轟炸機或X47B無人機，而其升限1.6萬公尺、最大航程約1萬公里。

此次首飛於上月底進行，距離在珠海航展作真機展示剛好一年。彩虹7早在2018年就首次公開亮相珠海航展，但此後多年持續以大比例模型形式參展，真實飛行器去年底才在珠海航展首次登場。

開發彩虹7的中國航空工業集團專家李建華表示，彩虹7採用大展弦比無尾的飛翼氣動布局，系統比較複雜，這些都會增加難度，因此首飛風險也會比較大一些，而試飛結果很成功。不過，首飛只是測試了最基本的飛行特性，後續還將開展飛行性能包線、載荷功能驗證等測試。

環時指出，彩虹7機載雷達具備遠程空海監視的能力，可以發現大型水面艦船目標，也可在高對抗作戰環境中執行持續隱蔽偵察和情報獲取、為遠距離打擊武器提供目標指示訊息等任務，大幅提升訊息化作戰效能，滿足未來對稱性作戰對高端隱形無人作戰飛機的需求。

報導又指，由於彩虹7的續航能力較強，因此能在目標區域上空長時間展開搜索和監視，一旦發現目標，可在對手無法察覺的情況下，為後續機群或地面打擊火力發射的遠程導彈提供中繼制導甚至末段制導。

新加坡聯合早報指出，彩虹7的性能可能威懾第一和第二島鏈，其首飛正值台海、南海與西太平洋地區局勢高度緊張，另一方面，同樣由大陸自主設計的大型無人機「九天」11日也剛被官宣在陝西首飛。報導認為，兩款無人機的成功首飛與未來服役，將顯著增強大陸在台海及西太平洋方向的軍事能力與戰略威懾力，既對「台獨」勢力進一步釋放警示信號，也提升對域外國家介入的拒絕能力。

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲曾向「聯合早報」分析，彩虹7與2013年首飛的解放軍隱形無人攻擊機「攻擊11」外形相似，採用三角翼造型，可降低被雷達偵測到的機會。彩虹7尺寸小於攻擊11，未來可能在航艦戰鬥群上搭配預警機使用。

香港明報指出，此次首飛後，預料明年進入量產階段。而彩虹7偵察與攻擊力兼備，目前，航空母艦搭載無人機已成新發展趨勢，大陸首艘採用電磁彈射的航艦福建艦上月已服役，有望配置彩虹7，擴大艦隊防空感知網及戰力。