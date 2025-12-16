整理包／從服飾商到狗仔始祖…黎智英成囚始末 看關鍵5年時間軸
香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反香港國安法案12月15日宣判，包含兩項串謀勾結外國勢力罪與一項串謀發布煽動刊物罪，三罪全部成立。法庭預定於明年1月12日聽取求情後，擇日判刑。據港國安法，勾結外國勢力罪最重可判終身監禁。
78歲的黎智英，從偷渡到香港，白手起家、成為媒體大亨，再投入對抗中共運動，《聯合新聞網》整理他的發跡過程，以及他從2020年來被捕、入獄、涉犯港《國安法》案遭補5年來發生哪些事件。
•根據維基百科，黎智英1947年出生在中國大陸廣州，幼年家貧在火車站幫人搬行李賺錢。
•12歲偷渡到香港，從工廠童工做起，後來經營製衣廠。
•1981年創辦連鎖服裝品牌佐丹奴（Giordano）大獲成功，晉升富商。
•1989年六四事件，印製T恤支援，事業受到中國打壓。
•1990年賣掉佐丹奴股份，在香港成立壹傳媒集團，創辦《壹週刊》，轉戰媒體。1995年辦香港《蘋果日報》
•2001年創辦台灣《壹週刊》、2003年創辦台灣《蘋果日報》，將八卦、狗仔文化帶入台灣，改變媒體生態。
•捐款香港民主派、發表文章公開支持、2014年雨傘運動現身街頭。
•2019年參與反送中運動，《蘋果日報》大肆報導，被中國《人民日報》等官媒列為「禍港四人幫」之首。
•2019年7月訪美，與時任美國副總統彭斯（Mike Pence）及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面，談論香港局勢。
《港區國安法》生效
2020年6月30日由中國全國人大常委會表決通過，晚上11時正式生效實施。
黎智英被捕
香港警方國安處拘捕黎智英、其兩名兒子及壹傳媒高層等人，搜查壹傳媒大樓。
欺詐罪起訴
被起訴欺詐罪，申請保釋遭拒，還押候審。
正式被控「勾結外國勢力」
收押期間被加控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，成首位被依港《國安法》控告之人。
一度獲准保釋
獲《國安法》指定法官李運騰批准以港幣1000萬元保釋，短暫獲得自由。
再被收押
香港律政司上訴，終審法院裁定繼續關押，黎智英自此未再重獲自由。
香港《蘋果日報》出版最後一份報紙
頭版以標題「港人雨中痛別 『我哋撐蘋果』」告別，終結26年歷史。
其他案件定罪
2021年到2022年其間，黎智英因非法集結、詐欺等罪，累計判刑約7年。
《國安法》案正式開審
歷經人大釋法及多次延期後，黎智英《國安法》案件終於在香港西九龍法院開庭審理。
黎智英出庭作證
黎智英打破沉默，開始出庭作證，表示從未試圖影響美國等國對中國及香港的外交政策。
《國安法》案審理結束
國安案控辯雙方完成結案陳詞，歷時156天的審理結束。
法院宣判三罪成立
三名國安法指定法官裁定，黎智英兩項串謀勾結外國勢力罪與一項串謀發布煽動刊物罪，全部成立。
