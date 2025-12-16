快訊

12月4G、5G便宜資費懶人包／5G 399元搶市！不限速吃到飽方案比4G划算

工程師年薪300萬生活卻像荒野求生…只能吃超商？重劃區真實入住後的落差感

小紅書之亂：如何抵禦資安侵擾與「數位威權」？

英國外相譴責黎智英遭定罪 陸大使約見英官員提嚴正交涉

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
黎智英遭控涉嫌違反香港國安法案，法院15日宣判罪名成立。圖為2021年2月9日，黎智英乘囚車抵達香港終審法院資料照。（路透）
香港壹傳媒創辦人黎智英15日被法院裁定「串謀勾結外國勢力」、「串連發布煽動刊物」等3罪名全部成立，英國外交大臣古柏指黎智英案帶有政治動機，呼籲立即釋放他，並指英方已召見陸方大使，以「最強烈措辭」傳達英方立場。大陸駐英使館也不甘示弱，表示當日也約見了英國外交部官員就英方涉港錯誤言論提出嚴正交涉，敦促英方擯棄殖民心態，停止包庇反中亂港分子。

根據大陸駐英國使館網站消息，15日，大陸駐英大使鄭澤光約見英國外交部高級官員，就英方發表聲明妄評香港高等法院對黎智英案定罪裁決提出嚴正交涉，敦促英方摒棄殖民心態，立即停止干預香港司法，停止干涉中國內政，停止包庇反中亂港分子。

鄭澤光指出，英國外交大臣15日發表的聲明公然對黎智英案定罪裁決說三道四，詆毀抹黑香港國安法，這是對中國內政的粗暴干涉，是對法治精神的公然踐踏，嚴重違反國際關係基本準則。對此，中方堅決反對、予以強烈譴責。

對於古柏指黎智英是英國公民，鄭澤光表示，黎是中國公民，中方一貫不承認雙重國籍，而其行為嚴重衝擊「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全，理應受到法律嚴懲。英國對香港的殖民統治早已結束，英方沒有權利、沒有資格對香港事務說三道四、橫加干涉。

此前，英國外交大臣古柏15日在國會表示，黎智英是英國公民。他因和平行使言論自由權而遭到中國大陸和香港政府壓制，這是一起出於政治動機的起訴，我對此予以強烈譴責。黎智英現在面臨的刑罰，對一位78歲的老人來說，可能意味著終身監禁，「我再次呼籲立即釋放黎智英」。

古柏並指，外交部已依她指示召見中國駐英大使，並以「最強烈措辭」傳達英方立場。古柏還透露，港府多次拒絕英方探視黎智英的請求，英方上一次提出類似請求是本月11日。

黎智英 英國 外交部

相關新聞

小紅書之亂：該如何抵禦中國的資安侵擾？

台灣封鎖小紅書一年，但是仍缺乏周全的資安與個資保護框架來作為應對，在衡平法治與數位自由的同時，有效抵禦系統性的數位威權滲透威脅。

英外交部就黎智英案召見陸大使 陸方：停止干預香港司法

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立，英國外交大臣古柏15日在國會表示，外交部已依她指...

陸察打一體無人機「彩虹7」首飛成功 恐加劇對台軍事威懾

大陸國產大型高空高速隱身無人機「彩虹7」已正式亮相多時，15日被官宣在大陸西北成功首飛。彩虹7被稱為「空中大蝙蝠」，具有...

英國外相譴責黎智英遭定罪 陸大使約見英官員提嚴正交涉

約旦外長與王毅會談強調堅持一中政策 也談及加薩停火

正在中東三國進行訪問的大陸外交部長王毅，15日與約旦副首相兼外交部長沙法迪（Ayman Al Safadi）舉行會談。雙...

陸大使不點名批評英國外長 要求停止包庇反中亂港分子

香港高等法院15日裁定壹傳媒集團創辦人黎智英串謀勾結外國勢力等罪全部成立後，據路透報導，英國外交大臣古柏（Yvette ...

