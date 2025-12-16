約旦外長與王毅會談強調堅持一中政策 也談及加薩停火

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部長王毅（左）15日在安曼與約旦副首相兼外交部長沙法迪（Ayman Al Safadi）舉行會談。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部長王毅（左）15日在安曼與約旦副首相兼外交部長沙法迪（Ayman Al Safadi）舉行會談。（圖／取自大陸外交部網站）

正在中東三國進行訪問的大陸外交部王毅，15日與約旦副首相兼外交部長沙法迪（Ayman Al Safadi）舉行會談。雙方談及加薩局勢，強調應實現加薩全面、持久停火，並將獨立巴勒斯坦國努力結合起來。約方在會談中重申堅持一中政策立場。

根據大陸外交部發布，王毅15日在安曼與沙法迪舉行會談。王毅指出，今年是中約戰略夥伴關係建立10周年，中方將是約旦可信賴、可依靠的好朋友、好夥伴。歡迎約方領導人出席將於2026年在大陸召開的第二屆中國—阿拉伯國家峰會。

王毅還說，中方願進口更多約旦優質商品，鼓勵大陸企業赴約旦投資興業。雙方還可探討光電、科技、人工智慧等新興領域合作，深化文化、旅遊、教育、民航等人文交流。

根據大陸外交部發布的中約外長會談聯合新聞稿，約方重申堅持一個中國政策的立場，強調中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

據中方引述，沙法迪表示，約方願同中方加強高層及各級別往來，大力促進經貿合作，拓展綠色能源、科技創新等新興領域合作。

兩人也談及中東局勢，據聯合新聞稿，雙方探討了地區形勢，以及加薩地帶和約旦河西岸的局勢發展。強調應實現加薩全面、持久停火，實現援助緊急、立即、可持續准入，以應對人道主義危機。

雙方也強調，應將落實加沙停火協議同旨在根據聯合國有關決議建立以1967年6月4日邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有主權的獨立巴勒斯坦國的真正政治努力結合起來。

王毅指出，中方願同約方加強溝通協調，共同維護地區的和平穩定與發展。沙法迪則指，期待同中方繼續溝通協作，為推動巴勒斯坦問題全面持久解決、實現地區和平穩定作出更大努力。

約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）15日也會見了王毅。阿布杜拉二世說，約方積極支持明年在大陸舉辦第二屆中國—阿拉伯國家峰會，願全力做好籌備工作，推動峰會成為深化阿中強有力關係新的契機。王毅則對阿布杜拉二世的參會表示歡迎。

據大陸外交部此前發布，王毅12日至16日赴中東三國包含阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯與約旦訪問。

