陸大使不點名批評英國外長 要求停止包庇反中亂港分子

香港高等法院15日裁定壹傳媒集團創辦人黎智英串謀勾結外國勢力等罪全部成立後，據路透報導，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）當日在議會表示，已召見中國駐英國大使，以「最強烈的措辭」強調英國政府對黎智英定罪的立場。中國駐英國大使館隨後發布新聞稿稱，15日，中國駐英國大使鄭澤光約見英國外交部高級官員，就英方發表聲明妄評香港高等法院對黎智英案定罪裁決提出嚴正交涉。

新聞稿指出，鄭澤光敦促英方摒棄殖民心態，立即停止干預香港司法，停止干涉中國內政，停止包庇反中亂港分子。

鄭澤光表示，英國外交大臣15日發表的聲明公然對黎智英案定罪裁決說三道四，詆毀抹黑香港國安法，這是對中國內政的粗暴干涉，是對法治精神的公然踐踏，嚴重違反國際關係基本準則。對此，中方堅決反對、予以強烈譴責。

新聞稿稱，事實已充分證明，黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反華勢力的馬前卒，是「修例風波」（反送中運動）的幕後推手，絕不像英方聲稱的那樣只是以「和平方式」行使言論自由權利。黎是中國公民，中方一貫不承認雙重國籍。黎的行為嚴重衝擊「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重損害香港繁榮穩定和市民福祉，理應受到法律嚴懲。

根據多份報導與法律文件的描述，黎智英早在1994年即獲准成為「完全英國公民」（Full British Citizen）。BBC中文在15日的報導中也提及，英國駐港總領事館副總領事樂秀惠（Sarah Robinson）表示，黎智英是英國公民，他對英國政府至關重要。

鄭澤光強調，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。香港國安法是維護國家安全的定海神針。香港是法治社會，有法必依，違法必究。香港特區處理黎智英案完全是依法行事，不容置喙。英國對香港的殖民統治早已結束，英方沒有權利、沒有資格對香港事務說三道四、橫加干涉。

鄭澤光並指，英方試圖干預香港司法，只會更加暴露其搞亂香港的禍心，只會激起香港社會的同仇敵愾，只會以失敗告終。中方敦促英方立即停止干預香港司法，停止干涉中國內政，停止包庇反中亂港分子，不要在錯誤的道路上越走越遠。