英外交部就黎智英案召見陸大使 陸方：停止干預香港司法

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立，英國外交大臣古柏15日在國會表示，外交部已依她指示召見中國大陸駐英大使，並以「最強烈措辭」傳達英方立場。大陸駐英國大使館方面則表示，大陸駐英國大使鄭澤光約見英國外交發展部高級官員，就英方發表聲明妄評香港高等法院對黎智英案定罪裁決提出嚴正交涉。

據中央社報導，古柏（Yvette Cooper）提到，港府對黎智英的起訴是出於政治動機，她要對此表達強烈譴責。她再次呼籲香港和北京當局釋放黎智英，並強調英國政府官員與中、港官員會晤時，曾多次就「黎智英案」提出關切，且是一有機會就這麼做。

大陸駐英國大使館15日晚間消息，中國駐英國大使鄭澤光當天約見英國外交發展部高級官員，就英方發表聲明妄評香港高等法院對黎智英案定罪裁決提出嚴正交涉，敦促英方摒棄殖民心態，立即停止干預香港司法，停止干涉中國內政，停止包庇反中亂港分子。

鄭澤光指出，英國外交發展大臣15日發表的聲明公然對黎智英案定罪裁決說三道四，詆毀抹黑香港國安法，這是對中國內政的粗暴干涉，是對法治精神的公然踐踏，嚴重違反國際關係基本準則。對此，中方堅決反對、予以強烈譴責。

大陸駐英國大使館的消息並稱，事實已充分證明，黎智英是一系列反中亂港事件的主要策劃者和參與者，是外部反華勢力的馬前卒，是「修例風波」的幕後推手，絕不像英方聲稱的那樣只是以「和平方式」行使言論自由權利。黎是中國公民，中方一貫不承認雙重國籍。黎的行為嚴重衝擊「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重損害香港繁榮穩定和市民福祉，理應受到法律嚴懲。

鄭澤光強調，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。香港國安法是維護國家安全的定海神針。香港是法治社會，有法必依，違法必究。香港特區處理黎智英案完全是依法行事，不容置喙。英國對香港的殖民統治早已結束，英方沒有權利、沒有資格對香港事務說三道四、橫加干涉。

鄭澤光並稱，英方試圖干預香港司法，只會更加暴露其搞亂香港的禍心，只會激起香港社會的同仇敵愾，只會以失敗告終。中方敦促英方立即停止干預香港司法，停止干涉中國內政，停止包庇反中亂港分子，不要在錯誤的道路上越走越遠。