陸聯合國大使傅聰 再次敦促高市撤回「錯誤言論」

中國大陸駐聯合國大使傅聰15日在安理會公開辯論會上發言時，再次敦促日方撤回「錯誤言論」，認真反思悔過，不要在錯誤的道路上越走越遠。

根據大陸常駐聯合國代表團官網消息，傅聰發言時說，軍國主義和法西斯主義勢力曾給人類造成空前浩劫，任何試圖為侵略歷史翻案的錯誤言行，都將衝擊人類良知底線，破壞來之不易的和平。

傅聰稱，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，在國際社會共同回顧歷史、謀劃未來的時刻，日本首相高市早苗竟然逆流而動，聲稱日本的「存亡危機事態」同「中國台灣地區」有關，暗示並威脅日本會武力介入台灣問題。

傅聰指出，這是對中國內政的粗暴干涉，公然違背日方作為二戰戰敗國對中方及國際社會所做承諾，直接挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，違反以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，對亞洲乃至世界和平帶來嚴重隱患。

他表示，二戰歷史殷鑒不遠，80年前，日本軍國主義也曾以所謂「存亡危機」為由擴軍備戰，以所謂「自衛」為名對外發動侵略，給中國、亞洲和世界帶來深重災難。「80年後的今天，我們絕不能允許軍國主義死灰復燃、絕不能允許法西斯主義的幽靈復活。中方再次敦促日方撤回錯誤言論，認真反思悔過，不要在錯誤的道路上越走越遠。」

傅聰重申，日本將竊取之台灣歸還中國是戰後國際秩序的重要組成部分，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是在政治上和法理上共同鎖定的、鐵一般的事實：1945年日本宣布無條件投降，中國政府舉行中國戰區台灣省受降儀式可以充分證明這一點。

《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》、聯大第2758號決議及聯合國相關法律意見、《中日聯合聲明》、《中日和平友好條約》等國際法律文書和有關雙邊政治文件可以充分證明這一點。