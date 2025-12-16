快訊

執行任務遇到大城淪陷！台籍無國界醫生的蘇丹見聞錄

觀光變打工！金門2工地揪出13陸客 泥作日薪「500人民幣」

高虹安涉貪判決牽動2026連任路 藍綠白各有盤算

陸聯合國大使傅聰 再次敦促高市撤回「錯誤言論」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國大陸駐聯合國大使傅聰再次敦促日方，撤回「錯誤言論」，認真反思悔過。（路透）
中國大陸駐聯合國大使傅聰再次敦促日方，撤回「錯誤言論」，認真反思悔過。（路透）

中國大陸駐聯合國大使傅聰15日在安理會公開辯論會上發言時，再次敦促日方撤回「錯誤言論」，認真反思悔過，不要在錯誤的道路上越走越遠。

根據大陸常駐聯合國代表團官網消息，傅聰發言時說，軍國主義和法西斯主義勢力曾給人類造成空前浩劫，任何試圖為侵略歷史翻案的錯誤言行，都將衝擊人類良知底線，破壞來之不易的和平。

傅聰稱，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，在國際社會共同回顧歷史、謀劃未來的時刻，日本首相高市早苗竟然逆流而動，聲稱日本的「存亡危機事態」同「中國台灣地區」有關，暗示並威脅日本會武力介入台灣問題。

傅聰指出，這是對中國內政的粗暴干涉，公然違背日方作為二戰戰敗國對中方及國際社會所做承諾，直接挑戰二戰勝利成果和戰後國際秩序，違反以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，對亞洲乃至世界和平帶來嚴重隱患。

他表示，二戰歷史殷鑒不遠，80年前，日本軍國主義也曾以所謂「存亡危機」為由擴軍備戰，以所謂「自衛」為名對外發動侵略，給中國、亞洲和世界帶來深重災難。「80年後的今天，我們絕不能允許軍國主義死灰復燃、絕不能允許法西斯主義的幽靈復活。中方再次敦促日方撤回錯誤言論，認真反思悔過，不要在錯誤的道路上越走越遠。」

傅聰重申，日本將竊取之台灣歸還中國是戰後國際秩序的重要組成部分，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是在政治上和法理上共同鎖定的、鐵一般的事實：1945年日本宣布無條件投降，中國政府舉行中國戰區台灣省受降儀式可以充分證明這一點。

《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》、聯大第2758號決議及聯合國相關法律意見、《中日聯合聲明》、《中日和平友好條約》等國際法律文書和有關雙邊政治文件可以充分證明這一點。

日本 聯合國 抗日戰爭

延伸閱讀

中國駐聯大使就「台灣有事」告狀安理會！日大使冷回：發言不恰當

「手雷射醫師」自稱聯合國法官徵女會計 騙提款卡盜領1萬被逮

軍費13連增、放寬武器出口 中國再致函聯國注意日本重啟武裝

陸施壓各國別介入台海衝突

相關新聞

勾結外國勢力 黎智英3項國安罪全成立

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，昨在西九龍法院宣判。三名國安法指定法官裁定黎智英面對三項指控，包含兩項串謀勾結外國勢力罪與一項串謀發布煽動刊物罪全部成立。法庭將案件延後至明年一月十二日聽取求情後，再作判刑。

觀察站／黎智英罪名前所未有 量刑恐12年起跳

香港壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力等罪，在暫代高等法院的西九龍裁判法院被裁定全部罪名成立。黎案有多重看點，一看罪名成立後如何判刑和量刑，二看此案創下的紀錄，三看案件引來香港、中國大陸、國際等強烈反應。三看點互為關連、互有影響。

黎智英國安罪名全成立 陸委會痛批港府「迫害人權」

香港壹傳媒創辦人黎智英被控三項國安罪名昨裁決皆成立，陸委會表達極度遺憾與痛心，嚴厲譴責港府以政治迫害自由人權，呼籲中共及港府立即釋放黎智英。國際特赦組織批評，指有關定罪猶如為香港的新聞自由敲響喪鐘。

黎智英遭定罪 美國務院籲：盡快釋放

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，香港西九龍法院宣判罪名成立，包括串謀勾結外國勢力罪，美國國務院15日發出聲明...

黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，香港西九龍法院宣判罪名成立，包括串謀勾結外國勢力罪，美國總統川普15日表示，...

陸聯合國大使傅聰 再次敦促高市撤回「錯誤言論」

中國大陸駐聯合國大使傅聰15日在安理會公開辯論會上發言時，再次敦促日方撤回「錯誤言論」，認真反思悔過，不要在錯誤的道路上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。