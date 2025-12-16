黎智英遭定罪 美國務院籲：盡快釋放

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
黎智英遭控涉嫌違反香港國安法案，法院15日宣判罪名成立。圖為2021年2月9日，黎智英乘囚車抵達香港終審法院資料照。（路透）
香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，香港西九龍法院宣判罪名成立，包括串謀勾結外國勢力罪，美國國務院15日發出聲明，呼籲中國當局應基於人道理由盡快釋放黎智英。

今年78歲的黎智英2020年8月因涉國安法被捕，同年12月還押，至今已被關押超過5年。

黎智英面對3項控罪，其中他和3間「蘋果日報」相關公司被控串謀勾結外國勢力、串謀發布煽動刊物兩罪，黎智英另外單獨面對一項串謀勾結外國勢力罪。黎案是香港國安法生效後，首宗勾結外國勢力案。

據報導，黎智英案的判決書長達855頁，法官在判決書中指出，黎智英長年怨恨中國，常以協助港人為藉口起事，並指黎供詞矛盾不足為信，也認為黎智英動搖中共管治意圖從沒改變；黎利用蘋果日報和其影響力，試圖削弱北京、港府及其機構的合法性或權威。

黎智英被宣判罪名成立後，無國界記者組織發出聲明表示，黎智英是香港新聞自由的象徵人物，卻因為當局捏造的國安指控被判有罪，他們對此深表憤慨。

無國界記者組織表示，黎智英遭到非法定罪顯示出香港媒體自由的惡化程度驚人，指「蘋果日報」創辦人體現出香港獨立記者的勇氣，而這項判決摧毀了他們僅存的任何空間；無國界記者組織呼籲說，民主國家最終必須迅速採取行動，否則黎智英將葬身牢中。

美國國務院15日也發出聲明表示，黎智英遭到定罪反映出北京執法讓尋求言論自由和其他基本人權的人噤聲；國務院指出，中國在「中英聯合聲明」中保證會維護這些權利。

國務院表示，黎智英捍衛這些權利，他不是一人面對懲罰。

國務院表示，有報告指出，黎智英被關押逾1800天之後，其身體狀況已經嚴重惡化，國務院敦促當局盡快結束這場折磨，基於人道理由釋放黎智英。

勾結外國勢力 黎智英3項國安罪全成立

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，昨在西九龍法院宣判。三名國安法指定法官裁定黎智英面對三項指控，包含兩項串謀勾結外國勢力罪與一項串謀發布煽動刊物罪全部成立。法庭將案件延後至明年一月十二日聽取求情後，再作判刑。

觀察站／黎智英罪名前所未有 量刑恐12年起跳

香港壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力等罪，在暫代高等法院的西九龍裁判法院被裁定全部罪名成立。黎案有多重看點，一看罪名成立後如何判刑和量刑，二看此案創下的紀錄，三看案件引來香港、中國大陸、國際等強烈反應。三看點互為關連、互有影響。

黎智英國安罪名全成立 陸委會痛批港府「迫害人權」

香港壹傳媒創辦人黎智英被控三項國安罪名昨裁決皆成立，陸委會表達極度遺憾與痛心，嚴厲譴責港府以政治迫害自由人權，呼籲中共及港府立即釋放黎智英。國際特赦組織批評，指有關定罪猶如為香港的新聞自由敲響喪鐘。

