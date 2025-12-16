黎智英反國安法罪名成立 川普：曾請求習近平釋放他

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，香港西九龍法院日前宣判，法庭裁定「串謀勾結外國勢力罪」等3項控罪全部成立。（新華社檔案照）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，香港西九龍法院宣判罪名成立，包括串謀勾結外國勢力罪，美國總統川普15日表示，黎智英身體狀況很不好，他曾請求中國國家主席習近平釋放黎智英，接下來就看會發生什麼事。

今年78歲的黎智英2020年8月因涉國安法被捕，同年12月還押，至今已被關押超過5年；黎智英面對3項控罪，其中他和3間「蘋果日報」相關公司被控串謀勾結外國勢力、串謀發布煽動刊物兩罪，黎另單獨面對一項串謀勾結外國勢力罪。黎案是香港國安法生效後，首宗勾結外國勢力案。

據報導，黎智英案的判決書長達855頁，法官在判決書中指出，黎智英長年怨恨中國，常以協助港人為藉口起事，並指黎供詞矛盾不足為信，也認為黎智英動搖中共管治意圖從沒改變；黎利用蘋果日報和其影響力，試圖削弱北京、港府及其機構的合法性或權威。

川普15日接受媒體採訪，川普表示，他對判決感到非常難過；川普說，他曾與習近平提過此事，請求習近平考慮釋放黎智英。

川普說，黎智英的年紀大了，身體狀況不好；川普指出，他已向習近平做出釋放黎智英的請求，「我們接下來就看會發生什麼事」。

