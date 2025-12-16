觀察站／黎智英罪名前所未有 量刑恐12年起跳

香港壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力等罪，在暫代高等法院的西九龍裁判法院被裁定全部罪名成立。黎案有多重看點，一看罪名成立後如何判刑和量刑，二看此案創下的紀錄，三看案件引來香港、中國大陸、國際等強烈反應。三看點互為關連、互有影響。

香港法官作出罪名成立裁決後，可當庭裁決量刑，也可延後判刑。黎案主審國安法官，選擇延後到明年一月十二日求情，求情環節已預留四日，在目前罪名下，應只求輕判。求情後判刑則另擇日期，這樣已至少逾月。

在香港司法程序中，被告在罪名成立後有廿八天決定是否上訴。黎智英如決定上訴，此案需更多時間才能結案量刑。

量刑上，此案案情、罪名都是前所未有，因涉國安法，法律人士相信量刑會以十二年起跳，高等法院作為原訟庭，可判決終身監禁。但仍要參考案情、罪名、健康狀況和年齡，及求情報告等。以目前罪名看，法庭量刑不會輕，但可能有上訴環節產生刑期酌減。

第二是此案創下的紀錄，主要是香港首宗「串謀勾結外國勢力」案。其他紀錄也很矚目，主要是一個長字。包括法官判詞長達八五五頁、法官在庭上只讀出最後六頁；黎至今還押已逾一千八百天。

再一紀錄是此案主要罪名是勾結外國勢力，判詞中點到黎的助手Mark Simon嘗試安排黎與美時任眾議院議長裴洛西、時任總統川普等人見面。最後在二○一九年七月，黎在華盛頓與時任副總統潘斯、時任國務卿龐培歐見面。

第三是各方反應，港府發言人強調黎智英並非因政治觀點或信念受審，法庭嚴格依法律和證據作裁決。香港記者協會是少有的團體表示對裁決極度遺憾者。中方各機構反應一如預期。國際反應較強烈的是英、美和歐盟等多國領事館派人旁聽。英駐港副總領事樂秀慧指黎是英國公民，英方優先關注。英外相也發聲明譴責此案。