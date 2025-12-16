黎智英國安罪名全成立 陸委會痛批港府「迫害人權」

香港壹傳媒創辦人黎智英被控三項國安罪名昨裁決皆成立，陸委會表達極度遺憾與痛心，嚴厲譴責港府以政治迫害自由人權，呼籲中共及港府立即釋放黎智英。國際特赦組織批評，指有關定罪猶如為香港的新聞自由敲響喪鐘。

陸委會昨發布新聞稿表示，嚴厲譴責港府利用國安惡法箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士。此次判決如同向世人宣示，香港的自由、民主及司法獨立已遭蠶食鯨吞。

ＢＢＣ報導，國際特赦組織中國事務總監白舒然回應，裁決雖可預見，但其令人震驚與失望程度絲毫未減，黎的定罪猶如為香港的新聞自由敲響喪鐘，揭示新聞工作在這座城市被重新包裝成罪行。黎被定罪的行為，二○二○年國安法實施前根本不可能被視為刑事罪。裁決顯示香港的國安法律並非保障市民，而是壓制異見。