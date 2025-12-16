聽新聞
0:00 / 0:00

3項國安罪全成立 法官提黎智英與美、台關係

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
香港壹傳媒創辦人黎智英被控三項國安罪名全部成立，法庭將於明年1月12日後判刑。圖為黎智英妻子李韻琴（中）和兒子黎順恩（右）及香港前主教陳日君（左）昨上午抵達法庭。（法新社）
香港壹傳媒創辦人黎智英被控三項國安罪名全部成立，法庭將於明年1月12日後判刑。圖為黎智英妻子李韻琴（中）和兒子黎順恩（右）及香港前主教陳日君（左）昨上午抵達法庭。（法新社）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，昨在西九龍法院宣判。三名國安法指定法官裁定黎智英面對三項指控，包含兩項串謀勾結外國勢力罪與一項串謀發布煽動刊物罪全部成立。法庭將案件延後至明年一月十二日聽取求情後，再作判刑。

七十八歲的黎智英面對三項控罪，其中他和三間「蘋果日報」相關公司被控串謀勾結外國勢力、串謀發布煽動刊物兩罪，黎另單獨面對一項串謀勾結外國勢力罪。黎案是香港國安法生效後，首宗勾結外國勢力案。

昨晨八時已有逾百人在庭外排隊等候旁聽。有市民到場聲援。警方加強部署，出動裝甲車及多輛警車戒備。

綜合港媒和ＢＢＣ等外電，此案判決書長達八五五頁。法官指黎智英長年怨恨中國，常以協助港人為藉口起事；並指黎供詞矛盾不足為信。又指黎動搖中共管治意圖從沒改變；黎利用蘋果日報和其影響力，試圖削弱北京、港府及其機構的合法性或權威；國安法生效後，黎繼續表達反中立場，請求外國實施制裁、封鎖或採其他敵對行動的活動。又稱，審視絕大部分證據可推論，黎的唯一意圖都是尋求中共倒台。

據報導，法官提及黎智英與美國和台灣的關係。認為黎的助手Mark Simon安排黎與華府官員會面，為黎在美爭取支持。法官指二○二○年五月，時任「蘋果」社長張劍虹、副社長陳沛敏在其供詞提及，當時國安法將實施，黎發起「一人一信」行動。據張劍虹所述，黎曾向其提及，希望美國總統、副總統為此制裁北京。

黎智英妻子李韻琴、其子黎耀恩、黎順恩在法庭旁聽。黎得知定罪後表現平靜，散庭時微笑與家人揮手。散庭後，黎的妻兒離開，面對媒體問及是否上訴，未有回應。

天主教香港教區前主教陳日君、前香港民主黨主席劉慧卿等人現身法庭外。美、英、加駐港領事館派代表等候旁聽。

黎智英在二○二○年八月因涉國安法被捕，同年十二月還押，至今已被關押超過五年。據港國安法，勾結外國勢力罪最重可判終身監禁。

黎智英 國安法 香港 美國 中共 北京 壹傳媒 勾結外國勢力罪 串謀勾結外國勢力 反中

延伸閱讀

3罪全成立 黎智英聽聞定罪後態度平靜微笑面對

黎智英國安案定罪 港特首李家超：結果彰顯法律正義

黎智英案：勾結境外勢力等三項罪名全數成立

黎智英3罪全成立恐終身監禁 國際特赦組織：震驚與失望

相關新聞

兩岸企業家峰會明登場 江蘇省台辦代主任仲紅岩露面

江蘇省台辦前主任練月琴近期從公開視野中消失，引發外界高度關注。據本報掌握，兩岸現存最高層級經貿交流平台—「兩岸企業家峰會...

習近平時代中國模式未來 吳國光：共黨壟斷下利用市場升級再造

外界關注習近平時代中國模式未來，史丹佛大學中國經濟與制度研究中心教授吳國光15日在中研院一場演講中表示，大陸國家主席習近...

黎智英國安罪名全成立 陸委會痛批港府「迫害人權」

香港壹傳媒創辦人黎智英被控三項國安罪名昨裁決皆成立，陸委會表達極度遺憾與痛心，嚴厲譴責港府以政治迫害自由人權，呼籲中共及港府立即釋放黎智英。國際特赦組織批評，指有關定罪猶如為香港的新聞自由敲響喪鐘。

觀察站／黎智英罪名前所未有 量刑恐12年起跳

香港壹傳媒創辦人黎智英被控串謀勾結外國勢力等罪，在暫代高等法院的西九龍裁判法院被裁定全部罪名成立。黎案有多重看點，一看罪名成立後如何判刑和量刑，二看此案創下的紀錄，三看案件引來香港、中國大陸、國際等強烈反應。三看點互為關連、互有影響。

3項國安罪全成立 法官提黎智英與美、台關係

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，昨在西九龍法院宣判。三名國安法指定法官裁定黎智英面對三項指控，包含兩項串謀勾結外國勢力罪與一項串謀發布煽動刊物罪全部成立。法庭將案件延後至明年一月十二日聽取求情後，再作判刑。

香港末代總督：若仍相信中共可改革 應警惕黎智英案

香港壹傳媒集團創辦人黎智英今天被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立。香港末代總督彭定康（Chris Patten...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。