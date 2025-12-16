3項國安罪全成立 法官提黎智英與美、台關係

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，昨在西九龍法院宣判。三名國安法指定法官裁定黎智英面對三項指控，包含兩項串謀勾結外國勢力罪與一項串謀發布煽動刊物罪全部成立。法庭將案件延後至明年一月十二日聽取求情後，再作判刑。

七十八歲的黎智英面對三項控罪，其中他和三間「蘋果日報」相關公司被控串謀勾結外國勢力、串謀發布煽動刊物兩罪，黎另單獨面對一項串謀勾結外國勢力罪。黎案是香港國安法生效後，首宗勾結外國勢力案。

昨晨八時已有逾百人在庭外排隊等候旁聽。有市民到場聲援。警方加強部署，出動裝甲車及多輛警車戒備。

綜合港媒和ＢＢＣ等外電，此案判決書長達八五五頁。法官指黎智英長年怨恨中國，常以協助港人為藉口起事；並指黎供詞矛盾不足為信。又指黎動搖中共管治意圖從沒改變；黎利用蘋果日報和其影響力，試圖削弱北京、港府及其機構的合法性或權威；國安法生效後，黎繼續表達反中立場，請求外國實施制裁、封鎖或採其他敵對行動的活動。又稱，審視絕大部分證據可推論，黎的唯一意圖都是尋求中共倒台。

據報導，法官提及黎智英與美國和台灣的關係。認為黎的助手Mark Simon安排黎與華府官員會面，為黎在美爭取支持。法官指二○二○年五月，時任「蘋果」社長張劍虹、副社長陳沛敏在其供詞提及，當時國安法將實施，黎發起「一人一信」行動。據張劍虹所述，黎曾向其提及，希望美國總統、副總統為此制裁北京。

黎智英妻子李韻琴、其子黎耀恩、黎順恩在法庭旁聽。黎得知定罪後表現平靜，散庭時微笑與家人揮手。散庭後，黎的妻兒離開，面對媒體問及是否上訴，未有回應。

天主教香港教區前主教陳日君、前香港民主黨主席劉慧卿等人現身法庭外。美、英、加駐港領事館派代表等候旁聽。

黎智英在二○二○年八月因涉國安法被捕，同年十二月還押，至今已被關押超過五年。據港國安法，勾結外國勢力罪最重可判終身監禁。