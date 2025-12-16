國際社會強烈回應黎智英被判罪

（德國之聲中文網）香港高等法院周一（12月15日）裁定黎智英犯有“串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪”等三項罪名，引發國際社會強烈反應。黎智英子女亦對其父被判罪成對出回應。

黎智英家屬回應：這是多年迫害的結果

黎智英之子黎崇恩（Sebastien Lai）在回應父親被定罪時表示：

“今天對所有信仰真理、自由和正義之人來說，是黑暗的一天。我的家人和我對判決感到悲痛，但並不意外。我們一直清楚，父親遭到起訴，僅僅因為他勇敢的新聞工作以及對民主的堅定信念。今日之定罪，是中國和香港當局多年迫害的最終結果。這是對我們共同珍視的價值觀的攻擊。現在，英國政府必須站出來，捍衛這些價值，爭取我父親獲釋，以免為時過晚。”

黎智英的女兒黎采（Claire Lai）表示：

“過去幾年我一直生活在香港，親眼目睹父親健康狀況迅速惡化。他今年78歲，已經在極其惡劣的條件下被關押了五年，我們非常擔心他還能承受多久。此次判決表明，當局至今仍然害怕我父親，即便他已處於衰弱的狀態——因為他們害怕父親所代表的價值。我們堅信父親無罪，並強烈譴責這起司法不公。我們希望美國政府繼續施壓，讓父親能夠回到家人身邊，安心康復。”

國際律師團隊：是香港法治的污點

黎智英國際法律團隊首席律師、高級御用大律師考菲奧恩·加拉格爾（Caoilfhionn Gallagher KC）表示：“今天的裁決，是曾經令人稱羨的香港法律制度的污點。一位勇敢睿智的78歲老人，在這場報復性的、且極度不公的審判中被定罪，僅僅因為他是一位成功的出版人、記者，以及一位堅定、和平的民主倡議者。黎智英已經被非法拘押五年，嚴重違反國際法。現在，是時候結束這場鬧劇，立即釋放黎智英。如果中國未能立刻、無條件釋放他，國際社會必須追究其責任。”

英國：是出於政治動機的起訴

英國首相斯塔默（Keir Starmer）多次呼籲釋放黎智英，英國政府也譴責對黎智英的指控是 “出於政治動機”。

英國外交大臣伊薇特·庫珀（Yvette Cooper）今天上午表示：“英國譴責這場出於政治動機的起訴，正是它導致了今日對黎智英的有罪裁決。黎智英因和平行使言論自由權，而成為中港政府的打壓對象。北京強加於香港的《國家安全法》，其目的就是噤聲中國批評者。英國已多次呼籲廢除《國安法》，並終止對所有依據該法被起訴人士的司法追究。我們繼續呼籲立即釋放黎智英，確保其獲得所需的醫療照護，並允許他完全接觸獨立醫療專業人員。”

斯塔默首相與美國總統特朗普均曾在與中國國家主席習近平的雙邊會晤中提及黎智英案。特朗普在競選期間及任內，也多次公開表達對黎智英的支持。

德國：黎智英案顯示香港言論與新聞自由的嚴重倒退

德國外交部發言人約瑟夫·欣特澤爾（Joseph Hinterseher）就黎智英被定罪表示：“我們與其他國家一道，在現場密切關注了庭審過程和判決宣讀。對黎智英被判有罪的裁決深感擔憂。這一判決清楚地表明，香港特別行政區的言論自由、新聞自由和集會自由正出現嚴重倒退。

黎智英一案必須在醫療和法律層面將其個人健康狀況納入考量。我們敦促香港當局尊重並保障其公民在憲制框架下依法享有的權利與自由。”

香港新聞自由的象征人物被判有罪

黎智英現年78歲，英國公民，著名的民主倡議者、傳媒企業家及作家。作為親民主報紙《蘋果日報》編輯及出版人，因長期倡導香港民主與法治而被依《國安法》定罪，最高可能被判處終身監禁。

黎智英患有糖尿病和心髒疾病，自2020年12月起一直被關押於香港，已遭單獨監禁逾1800天，在羈押期間健康狀況急劇惡化。

此次定罪後，黎智英可能被判終身監禁。鑑於其年齡與健康狀況，任何長期刑期都存在其在獄中死亡的現實風險。

去年聯合國任意拘留問題工作組裁定，黎智英遭非法、任意拘留，並呼籲立即將其釋放。另有五位聯合國特別報告員聯合發表聲明，要求無條件釋放黎智英。

英國、美國、澳大利亞、加拿大、捷克、意大利、列支敦士登等國政府，以及歐盟和天主教領袖，也均已呼籲釋放黎智英。歐洲議會與加拿大議會亦通過要求釋放黎智英的決議。

