香港末代總督：若仍相信中共可改革 應警惕黎智英案

香港壹傳媒集團創辦人黎智英今天被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立。香港末代總督彭定康（Chris Patten）表示，任何人若認為中共可被信任或有自我改革的能力，應謹記黎智英案。

彭定康今天發表聲明指出，在沒有陪審團的情況下，一群政治任命法官對黎智英宣判有罪，這就是中國蔑視自己所簽署協議、蔑視「自由」的最有力證據。

根據1984年簽署、關於香港的「中英聯合聲明」，在1997年香港主權移交北京後，香港的自由、法治應維持50年不變。彭定康說，中共已明顯違背承諾。

彭定康1992至1997年擔任香港總督。他說，中共憎恨黎智英，除了是因為他早年從中國大陸偷渡至香港，以逃離中共統治、追求香港享有的政治和經濟自由，更是因為具英國公民身分的黎智英明明有機會在1997年之後，移居英國或其他國家，卻選擇留在香港，與其他港人一同為自己的權利奮鬥。

彭定康指出，北京及在香港的魁儡政府特別仇視勇於挺身反抗它們的人；中共恐懼讓香港顯得獨特的「自由」，也害怕「自由」終將在中國促成改變。

如今已被關押超過1800天、高齡78歲的黎智英被剝奪獲英國外交官行使領事探視權的權利；身為天主教徒，黎智英在監獄參加彌撒、在牢房領聖餐的權利也被剝奪。彭定康敦促天主教會對黎智英身為教徒的權利被剝奪提出關切。

彭定康同時是英國維權組織「香港監察」（HongKong Watch）贊助人。「香港監察」今天也發表聲明，譴責香港法院對黎智英的判決。審判過程中，黎智英遭指控，他與外國倡議人士和政治人物的關係，包括他與「香港監察」相關人士的互動，足以證明他「串謀勾結外國勢力」。

另一方面，串連近45個國家和區域議會、約300名議員的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）今天也發布譴責聲明。IPAC及其人員同樣曾被指控，是參與「串謀勾結」的「外國勢力」。

總計76位來自不同國家和區域議會的議員發表聯合聲明，批評香港當局對黎智英作出不公正、具報復意味的判決，議員們對此表達最嚴厲譴責。

聲明提到，黎智英如今承受苦難，其中一個原因正是「國際社會未能有效促使中國履行法律責任」。各國政府因此應當明確表態：嚴重違反國際法的行為必將對雙邊和多邊關係造成後果。

聲明強調，羅織罪名以迫害無辜人士的國家權力當局，絕對不配享有與他國「正常交往」的待遇。

參與IPAC聯合聲明的國家和區域議會現任議員分別來自歐洲議會（European Parliament）、美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士、捷克、德國、愛爾蘭、立陶宛、拉脫維亞、羅馬尼亞、阿爾巴尼亞、波士尼亞-赫塞哥維納、科索沃、北馬其頓、蒙特內哥羅、塞爾維亞、菲律賓、索羅門群島、哥倫比亞、巴拿馬、巴拉圭、肯亞，以及多達5位烏克蘭國會議員。

台灣的兩位IPAC共同主席，民進黨籍范雲和民眾黨籍立法委員陳昭姿，也加入連署。