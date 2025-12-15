快訊

無照騎黃牌重機自撞墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

岩崎茂任台政務顧問…陸方怒提制裁 我外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

黎智英之子呼籲英國政府 採取行動幫助父親獲釋

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導
圖為2021年2月9日，黎智英乘囚車抵達香港終審法院資料照。（路透）
圖為2021年2月9日，黎智英乘囚車抵達香港終審法院資料照。（路透）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英今天被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立。他的兒子黎崇恩呼籲英國政府採取更多行動，幫助他的父親獲釋。

黎智英因為觸犯港區國安法等，今天被法官裁定他2項勾結外國勢力危害國家安全罪名及1項發布煽動刊物罪名成立，前者屬國安法罪行，後者為一般刑事罪行。

國安法規定，觸犯勾結外國勢力危害國家安全罪，處3年以上、10年以下有期徒刑；罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑。

網上資料顯示，黎智英於1947年底在中國大陸廣州出生，今年78歲，無論法庭是輕判或重判，其餘生將可能在獄中度過。

黎崇恩在英國倫敦舉行記者會表示：「現在是把言語轉化為行動的時候，促成我父親的獲釋，將此作為與中國建立更緊密關係的前提條件。」

香港基金會自由委員會（Committee for Freedom inHong Kong Foundation）英國暨歐盟區主任薩巴赫（Mark Sabah）也指出：「黎智英是英國公民。他的釋放應成為英相施凱爾（Keir Starmer）計劃明年1月訪問北京的前提條件。」

國安法 黎智英 英國

延伸閱讀

黎智英國安案定罪 港特首李家超：結果彰顯法律正義

黎智英3罪全成立恐終身監禁 國際特赦組織：震驚與失望

3罪全成立 黎智英聽聞定罪後態度平靜微笑面對

黎智英涉香港國安法大事記 法官裁定2項罪全部成立

相關新聞

兩岸企業家峰會明登場 江蘇省台辦代主任仲紅岩露面

江蘇省台辦前主任練月琴近期從公開視野中消失，引發外界高度關注。據本報掌握，兩岸現存最高層級經貿交流平台—「兩岸企業家峰會...

習近平時代中國模式未來 吳國光：共黨壟斷下利用市場升級再造

外界關注習近平時代中國模式未來，史丹佛大學中國經濟與制度研究中心教授吳國光15日在中研院一場演講中表示，大陸國家主席習近...

衛報：黎智英生命軌跡起落 反映香港民主興衰

香港壹傳媒集團創辦人黎智英今天被裁決觸犯港區國安法罪名成立，英媒評論此為意料之中，並指78歲的黎智英備受全球關注，其人生...

黎智英之子呼籲英國政府 採取行動幫助父親獲釋

香港壹傳媒集團創辦人黎智英今天被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立。他的兒子黎崇恩呼籲英國政府採取更多行動，幫助...

黎智英觸國安法罪名成立 各界回應一次看

香港壹傳媒創辦人黎智英違反「港區國安法」案，法院今天裁定他「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全數成立。路透社以下整理各界回應

黎智英被定罪引國際譴責 中國辯稱不得干涉內政

香港壹傳媒集團創辦人黎智英今天被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立，引起國際社會譴責。中國外交部發言人郭嘉昆對此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。