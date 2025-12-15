快訊

黎智英觸國安法罪名成立 各界回應一次看

中央社／ 香港15日綜合外電報導
香港壹傳媒創辦人黎智英違反「港區國安法」案，法院今天裁定他「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全數成立。路透社以下整理各界回應。

法官裁定黎智英2項勾結外國勢力危害國家安全罪名及1項發布煽動刊物罪名成立；法官裁決下月12日聽取求情後再判刑。外媒披露，黎智英最重恐面臨無期徒刑，他可對判決提出上訴。

●國際

保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）亞太區主任馬麗怡（Beh Lih Yi）說：「這場虛假定罪是可恥的迫害行徑。這項裁定凸顯香港徹底蔑視新聞自由，而新聞自由本應受到當地迷你憲法（基本法）的保障。黎智英唯一的『罪行』，就是經營報社和捍衛民主。他在獄中每過一天，健康惡化喪生的風險就增加一分，他必須立刻與家人團聚。」

華府倡議團體「爭取香港運動」（The Campaign forHong Kong）總裁朱牧民（Samuel Chu）表示：「我認識的黎智英不是一個象徵，而是一名具有信念的編輯、一位堅持不讓權力決定言論與信仰的人。從這一點來看，今天的判決不令人意外，但依舊使人心碎。」

●英國

英國外交部於社群平台X發文說：「英國譴責以政治動機起訴黎智英以及今日對他做出有罪判決。黎智英和平行使言論自由權遭到中國和香港政府打壓…我們持續呼籲立刻釋放黎智英。」

●台灣

大陸委員會（陸委會）今日透過新聞稿指出，國際社會及人權團體高度關切案件發展，多次呼籲停止迫害並釋放黎智英。如今其遭定罪，台灣與國際社會均感到極度痛心與失望。此次判決如同向世人宣示，香港的自由、民主及司法獨立已遭蠶食鯨吞。

●香港

香港記者協會對此表示極度遺憾，並在聲明稿中指出，「我們想對所有新聞工作者說：捍衛新聞自由最好的方式，就是堅持新聞工作，持續採訪報導、堅守專業標準、呈現事實、剖析時代弊病。這是每位記者的責任」。

香港基金會自由委員會（Committee for Freedom inHong Kong Foundation）英國暨歐盟區主任薩巴赫（Mark Sabah）則說：「這個判決一點也不令人意外。針對黎智英的審判是對司法的極度顛覆與詭計，是一場假借正義之名的公審。真正展現在世人面前的，是香港作為全球法律中心聲譽的徹底瓦解。」

香港行政長官李家超對這項判決表示歡迎，他指黎智英一直利用旗下媒體煽動仇恨、美化暴力，又招引外國制裁中國及香港，損害港人福祉。他說，有關裁決維護了香港的核心價值。

●中國

中國外交部表示：「我們敦促有關國家…不要對香港司法案件審理妄加評論，也不要以任何形式干預香港司法或中國內政。」

