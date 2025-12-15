快訊

黎智英被定罪引國際譴責 中國辯稱不得干涉內政

中央社／ 台北15日電
香港壹傳媒集團創辦人黎智英。（路透）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英今天被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立，引起國際社會譴責。中國外交部發言人郭嘉昆對此聲稱，有關國家「不得以任何形式干預香港司法，干涉中國內政」。

綜合外電報導，在黎智英被定罪後，美國、英國及澳洲官方機構和官員，以及部分國際組織紛紛加以譴責。其中，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）即表示，黎智英是因新聞工作和他對民主的信念被判有罪，是一個「悲哀的提醒」。黎智英從來都不應該被捕，應該被無條件釋放，與家人團聚。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答外媒提問時聲稱，香港是「法治社會」，中央政府堅定支持特區依法「維護國家安全，懲治危害國家安全的犯罪行為」。香港特區司法機關「依法履職盡責，維護法律權威，捍衛國家安全，合情合理合法，不容置喙」。

他並宣稱，有關司法案件「純屬香港特區內部事務」，中方敦促有關國家「尊重中國主權，尊重香港法治」，不得就特區司法案件審理「發表不負責任的言論」，「不得以任何形式干預香港司法，干涉中國內政」。

香港 司法 黎智英

共軍2027做好攻台準備？ 陸國防部批賴總統販賣戰爭焦慮

賴清德總統日前表示，北京當局正以2027年完成「武統台灣」的準備為目標；也提到面對中共的時間表，台灣「必須做最壞的打算，...

兩岸企業家峰會明登場 江蘇省台辦代主任仲紅岩露面

江蘇省台辦前主任練月琴近期從公開視野中消失，引發外界高度關注。據本報掌握，兩岸現存最高層級經貿交流平台—「兩岸企業家峰會...

黎智英國安案定罪 港特首李家超：結果彰顯法律正義

香港壹傳媒創辦人黎智英被控國安案15日上午裁決，其面對的3項控罪，包括2項串謀勾結外國勢力，以及1項串謀發布煽動刊物全部...

黎智英觸國安法罪名成立 各界回應一次看

香港壹傳媒創辦人黎智英違反「港區國安法」案，法院今天裁定他「串謀勾結外國勢力」等3項罪名全數成立。路透社以下整理各界回應

中國大陸布飛彈陣阻美國介入台海衝突 專家點出弱點

為阻止美國介入台海衝突，北京多年來傾力打造陸基飛彈部隊；但儘管中國在飛彈數量上擁有壓倒性優勢，專家警告，其打擊精準度與整...

