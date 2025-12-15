兩岸企業家峰會明登場 江蘇省台辦代主任仲紅岩露面

江蘇省台辦前主任練月琴近期從公開視野中消失，引發外界高度關注。據本報掌握，兩岸現存最高層級經貿交流平台—「兩岸企業家峰會」年會將於16、17日在江蘇南京舉行之際，練月琴接任人選已由正局級的江蘇省委副秘書長、同時兼任省國安委副主任的仲紅岩代省台辦主任職務，首次出現在15日兩岸企業產業鏈供應鏈對接活動。

兩岸企業產業鏈供應鏈對接活動15日在江蘇南京登場，由江蘇省台辦副主任郭玉振主持，中共江蘇省委常委胡廣杰、台灣工商建言會理事長雷宏毅皆出席代表致詞。而郭玉振在介紹與會嘉賓時，記者發現仲紅岩出現在嘉賓席中，同時，郭玉振以「江蘇省台辦主任」一稱介紹仲紅岩。不過，在胡廣杰和雷宏毅致詞完，仲紅岩及胡廣杰等人便因公務先行離開。

百度百科顯示，仲紅岩於1973年10月生，江蘇沭陽人，1998年12月加入中國共產黨，1996年7月參加工作，碩士學位。現任江蘇省委副秘書長、省會國安辦常務副主任。

此前，練月琴最後一次公開出席官方活動是在10月17日舉行的第十九屆淮安台商論壇。消息人士指出，在論壇結束後，她便未再出現在任何公開場合，江蘇省台辦官網「主任」欄位已留空，歷史活動報導及百科詞條等相關訊息也被撤下。這種多端口同步撤離現象在省級官員調整中極為罕見，引發外界對其去向高度關注。

練月琴正作為女性正廳級幹部，其仕途本身具有較高輿論關注度。在省級職能部門「一把手」中，女性幹部占比相對較低，而像練月琴這樣具備完整履歷、處於54歲黃金年齡的女性正廳級幹部，更是備受矚目，其身分的稀缺性讓任何動態都容易引發公眾關注。

據公開資料，練月琴為江蘇金壇人，曾任共青團江蘇省委首位「70後」書記，2008年37歲時任共青團江蘇省委書記兼省青聯主席，晉升正廳級，為當時省內最年輕的正廳級領導之一。其後歷任淮安市委副書記、江蘇省委統戰部副部長及省社會主義學院副院長等職，2018年3月起任江蘇省委台辦、省政府台辦主任，兼任第14屆全國人大代表。

有過去曾和練月琴接觸過的台商談及對其觀感表示，雖任何領導在職務上都不可能做到「百分之百完美」，但就他觀察，練月琴在對台工作上「大體能讓多數台胞感到滿意」。其作風親民、不擺架子，對涉台社團活動亦多親自參與，願意傾聽台資企業意見，這些在台商圈評價尚佳。