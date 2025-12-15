快訊

新發現！馬太鞍洪災淤泥變「黑金」 泥砂研究分析出爐

翁山蘇姬被拘禁音訊全無 子：就我所知…母親可能已經死了

「不滿就提倒閣」 卓榮泰嗆國會毀憲亂政：若被倒閣將成畢生民主勳章

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍2027做好攻台準備？ 陸國防部批賴總統販賣戰爭焦慮

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國防部發言人蔣斌抨擊賴總統一再煽動炒作大陸「軍事威脅」，販賣戰爭焦慮。（本報系資料照）
大陸國防部發言人蔣斌抨擊賴總統一再煽動炒作大陸「軍事威脅」，販賣戰爭焦慮。（本報系資料照）

賴清德總統日前表示，北京當局正以2027年完成「武統台灣」的準備為目標；也提到面對中共的時間表，台灣「必須做最壞的打算，同時做最好的準備」。大陸國防部15日抨擊賴總統一再煽動炒作大陸「軍事威脅」，販賣戰爭焦慮，升高兩岸對立對抗，並稱兩岸實現統一是台灣永保太平的最好選擇。

大陸國防部網站15日下午以發言人蔣斌名義，就近期涉軍問題發布回應。針對媒體提問，「賴清德近日稱，解放軍2027年前具備奪取台灣能力，台灣必須做最壞的打算和最好的準備，將持續強化自我防衛能力、維護區域和平，以備戰達到避戰」，蔣斌做出上述表示。

蔣斌批評，賴清德一再煽炒大陸「軍事威脅」，升高兩岸對立對抗，其所謂的「打算」「準備」，不過是變著花樣販賣戰爭焦慮，為其「台獨引戰」錯誤路線尋找藉口。

蔣斌稱，賴清德當局謀「獨」挑釁是害台毀台的最壞毒瘤，兩岸實現統一是台灣永保太平的最好選擇。

蔣斌表示，希望廣大台灣同胞認清賴清德當局大搞「備戰謀獨」的極端危險性、危害性，堅決反對「台獨」分裂行徑，切實維護台海和平穩定與自身安全福祉。

賴總統11月26日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並在會後記者會表示，「北京當局以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。面對北京侵台時間表，賴總統日前接受紐約時報專訪時則提到，「我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是我們基本的原則」。

賴清德 國防部 北京

延伸閱讀

影／卓揆不副署財劃法 黃國昌籲總統懸崖勒馬：獨裁成為事實人民將發出怒吼

癌症新藥基金滿周年！賴總統再提：若總預算未通過 基金恐延宕或中斷

賴清德：明年總預算若不過 癌症新藥基金恐斷炊

基金適用20種新藥 賴總統盼強化防癌

相關新聞

共軍2027做好攻台準備？ 陸國防部批賴總統販賣戰爭焦慮

賴清德總統日前表示，北京當局正以2027年完成「武統台灣」的準備為目標；也提到面對中共的時間表，台灣「必須做最壞的打算，...

兩岸企業家峰會明登場 江蘇省台辦代主任仲紅岩露面

江蘇省台辦前主任練月琴近期從公開視野中消失，引發外界高度關注。據本報掌握，兩岸現存最高層級經貿交流平台—「兩岸企業家峰會...

黎智英國安案定罪 港特首李家超：結果彰顯法律正義

香港壹傳媒創辦人黎智英被控國安案15日上午裁決，其面對的3項控罪，包括2項串謀勾結外國勢力，以及1項串謀發布煽動刊物全部...

黎智英被定罪引國際譴責 中國辯稱不得干涉內政

香港壹傳媒集團創辦人黎智英今天被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立，引起國際社會譴責。中國外交部發言人郭嘉昆對此...

中國大陸布飛彈陣阻美國介入台海衝突 專家點出弱點

為阻止美國介入台海衝突，北京多年來傾力打造陸基飛彈部隊；但儘管中國在飛彈數量上擁有壓倒性優勢，專家警告，其打擊精準度與整...

習近平：總需求不足是中國當前經濟運行突出矛盾

在中國官方將內需主導、提振消費放在2026年經濟工作首位下，中共黨刊「求是」雜誌明天將發表習近平的節錄文章，指「總需求不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。