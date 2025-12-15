共軍2027做好攻台準備？ 陸國防部批賴總統販賣戰爭焦慮

賴清德總統日前表示，北京當局正以2027年完成「武統台灣」的準備為目標；也提到面對中共的時間表，台灣「必須做最壞的打算，同時做最好的準備」。大陸國防部15日抨擊賴總統一再煽動炒作大陸「軍事威脅」，販賣戰爭焦慮，升高兩岸對立對抗，並稱兩岸實現統一是台灣永保太平的最好選擇。

大陸國防部網站15日下午以發言人蔣斌名義，就近期涉軍問題發布回應。針對媒體提問，「賴清德近日稱，解放軍2027年前具備奪取台灣能力，台灣必須做最壞的打算和最好的準備，將持續強化自我防衛能力、維護區域和平，以備戰達到避戰」，蔣斌做出上述表示。

蔣斌批評，賴清德一再煽炒大陸「軍事威脅」，升高兩岸對立對抗，其所謂的「打算」「準備」，不過是變著花樣販賣戰爭焦慮，為其「台獨引戰」錯誤路線尋找藉口。

蔣斌稱，賴清德當局謀「獨」挑釁是害台毀台的最壞毒瘤，兩岸實現統一是台灣永保太平的最好選擇。

蔣斌表示，希望廣大台灣同胞認清賴清德當局大搞「備戰謀獨」的極端危險性、危害性，堅決反對「台獨」分裂行徑，切實維護台海和平穩定與自身安全福祉。

賴總統11月26日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並在會後記者會表示，「北京當局以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。面對北京侵台時間表，賴總統日前接受紐約時報專訪時則提到，「我們必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，這是我們基本的原則」。