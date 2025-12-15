快訊

台南前議長郭信良遭依廢清法追加起訴 郭信良：從政至今坦蕩蕩

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

香港記協 對黎智英被定罪表示極度遺憾

中央社／ 香港15日電
圖為黎智英於2023年7月28日走過香港赤柱監獄。(美聯社)
圖為黎智英於2023年7月28日走過香港赤柱監獄。(美聯社)

香港記者協會發表聲明表示，蘋果日報及其出版人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，記協對此表示極度遺憾。

聲明表示，蘋果日報停運已近5年，包括黎智英在內的蘋果日報管理層及編採人員一直還押至今；基本法第27條保障新聞自由，案件中卻有人因為從事新聞工作而身陷囹圄，對新聞界早已造成不可逆轉的傷害。

聲明表示，這起國際矚目的國家安全案件在進入審訊程序前，已令一家大型傳媒機構被迫停運，數百名新聞工作者失去工作，香港市民獲取新聞資訊的重要渠道減少；數年間，新聞界發揮第四權、監督權貴的能力被削弱，社會聲音由多元趨向單一，寒蟬社會下自我審查嚴重加劇，在上位者亦不能準確掌握民情。

聲明呼籲政府信守保障新聞自由的承諾，讓傳媒工作者能免於恐懼地繼續服務香港。

黎智英

延伸閱讀

香港民主派政黨「清零」...黎智英案宣判前夕 31年民主黨解散

黎智英案：勾結境外勢力等三項罪名全數成立

黎智英3罪全成立恐終身監禁 國際特赦組織：震驚與失望

3罪全成立 黎智英聽聞定罪後態度平靜微笑面對

相關新聞

黎智英國安案定罪 港特首李家超：結果彰顯法律正義

香港壹傳媒創辦人黎智英被控國安案15日上午裁決，其面對的3項控罪，包括2項串謀勾結外國勢力，以及1項串謀發布煽動刊物全部...

習近平：總需求不足是中國當前經濟運行突出矛盾

在中國官方將內需主導、提振消費放在2026年經濟工作首位下，中共黨刊「求是」雜誌明天將發表習近平的節錄文章，指「總需求不...

黎智英從窮小子變傳媒大亨一生反共 傳奇故事可能在獄中作結

香港壹傳媒集團創辦人黎智英從窮小子到傳媒大亨，一生充滿變化及傳奇，但步入78歲的他，其傳奇故事可能在獄中作結

香港記協 對黎智英被定罪表示極度遺憾

香港記者協會發表聲明表示，蘋果日報及其出版人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，記協對此表示極度遺憾

香港民主派政黨「清零」...黎智英案宣判前夕 31年民主黨解散

備受國際社會關注的香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法案，今天上午10時在西九龍法院裁決。就在黎案宣判前夕，香港民主黨1...

香港中大參與天問3號載荷項目啟動

香港中文大學（中大）昨日與中國科學院合肥物質科學研究院（合肥物質院）和澳門科技大學（澳科大），在合肥科學島共同簽署協議。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。