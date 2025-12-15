黎智英國安案定罪 港特首李家超：結果彰顯法律正義

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港特首李家超15日中午出發前往北京述職，他在香港機場會見媒體時，對香港壹傳媒創辦人黎智英的定罪結果表示歡迎。（中通社資料照）
香港壹傳媒創辦人黎智英被控國安案15日上午裁決，其面對的3項控罪，包括2項串謀勾結外國勢力，以及1項串謀發布煽動刊物全部成立。香港特首李家超午間出發赴北京述職前，對定罪結果表示歡迎，稱是彰顯法律正義、維護香港核心價值；香港警方國安處同表歡迎，並指黎智英是「整個亂局的推手，難辭其咎」。

香港明報報導，李家超15日中午出發前往北京述職，他在香港機場會見媒體時，針對黎智英案作出回應。

李家超批評黎智英長期利用「蘋果日報」肆意製造社會矛盾、挑撥社會對立、煽動仇恨、美化暴力，公然乞求外國制裁中國及香港，「其行可恥、其心歹毒」。他又稱，黎智英的罪行證據確鑿。法律從不容許任何背景或職業的人士，假借人權、民主及自由之外，公然傷害自己的國家及同胞。

李家超表示，「香港特區有責任維護國家安全，會堅決打擊危害國家安全的行為和活動」，強調香港是法治社會，港府有法必依、違者必究、執法必嚴，會全力防範、制止及懲治危害國家安全的活動行為，履行天經地義的責任。他並稱，「港府旗幟鮮明，司法機構理直氣壯，無懼任何威嚇」，堅定履行維護國家安全責任。

香港警方國安處總警司李桂華在法庭作出裁決後，也隨即在法院外受訪。李桂華稱，黎智英在審訊期間「將所有事情推給別人」，但黎才是老闆，在背後決定編採方針，並煽動市民憎恨政府。李桂華又稱，黎智英危害國家安全的罪行「罄竹難書，證據確鑿」。他也提到，黎智英在2019年（反送中運動期間）利用學生達其個人政治目的，令人髮指。

就近期黎智英女兒黎采稱黎智英身體情況轉差，李桂華批評，留意到她最近加入「抹黑」，且否認懲教署曾要求黎采放棄會見黎智英，也不同意黎智英視力、聽力轉差、差不多走不了路的說法，質疑有心懷不軌的抹黑行動。

法官判詞提及，案中考慮的書面文章「客觀上具有煽動性」。被問到後續會否拘捕涉案文章的作者，李桂華指，調查仍在進行中，不能明言會否拘捕或檢控。

對於有意見認為本案判決影響新聞自由，李桂華稱，黎智英製造新聞去推動其政治目的，有關行為明顯不能容許，又指「港版國安法」列明要保障新聞自由，重申自由並非絕對。

至於是否憂慮判決會導致外國針對香港作制裁，李桂華說，負責調查、檢控及審訊的人員均意志非常堅定，對此不會害怕。

