快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

聽新聞
0:00 / 0:00

黎智英3罪全成立 陸委會譴責港府：以政治迫害自由人權

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
香港壹傳媒創辦人黎智英遭香港國安法定罪，陸委會15日午間發布新聞稿嚴厲譴責港府利用國安惡法箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士。圖為2020年8月10日，黎智英（中）在香港家中遭警方逮捕資料照。（美聯社）
香港壹傳媒創辦人黎智英遭香港國安法定罪，陸委會15日午間發布新聞稿嚴厲譴責港府利用國安惡法箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士。圖為2020年8月10日，黎智英（中）在香港家中遭警方逮捕資料照。（美聯社）

香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法案15日上午裁決，其3項控罪，包含2項「串謀勾結外國勢力罪」與1項「串謀發布煽動刊物罪」全部成立。陸委會對此表達極度遺憾與痛心，並且嚴厲譴責港府以政治迫害自由人權，呼籲中共及港府立即釋放黎智英。

陸委會15日午間發布新聞稿表示，香港壹傳媒創辦人黎智英遭香港國安法定罪，陸委會嚴厲譴責港府利用國安惡法箝制言論、新聞自由，政治迫害民主人士。

陸委會指出，黎智英在「港版國安法」實施後，被控「勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪，關押迄今長達5年，有違司法正義。國際社會及人權團體高度關切案件發展，多次呼籲停止迫害並釋放黎智英。如今其遭定罪，台灣與國際社會均感到極度痛心與失望。

陸委會表示，言論、新聞自由為國際公認的普世價值，此次判決如同向世人宣示，香港的自由、民主及司法獨立已遭蠶食鯨吞。港府一直強調向世界「說好香港故事」，然而再多故事也無法掩蓋打壓言論自由、迫害民主人士的事實。

陸委會表示，我們呼籲中共與港府應立即釋放黎智英，並停止迫害打壓民主人士，還給港人「基本法」所承諾之自由權利。

黎智英案是香港國安法生效後首宗勾結外國勢力案件。15日宣布裁定結果後，法庭預計下月進行書面求情後，再作判刑。據港版國安法，「勾結外國勢力罪」最高可判終身監禁；「煽動罪」在「23條立法」後增至最高可處7年監禁，如涉及勾結外國勢力，還可加刑至10年監禁。

黎智英在2020年8月首次因違國安法被捕，同年12月起被還押，至今已在獄中超過1800天。他日前剛在獄中度過78歲生日。

港版國安法 黎智英

延伸閱讀

香港《國安法》審判：黎智英被控串謀發布煽動刊物、勾結外國勢力「全部有罪」

白手起家躋身香港40大富豪到北京眼中釘 黎智英國安案最高判終身監禁

黎智英國安案今早宣判 有民眾攜「蘋果」聲援

香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯國安法案 今早10時將宣判

相關新聞

黎智英國安案定罪 港特首李家超：結果彰顯法律正義

香港壹傳媒創辦人黎智英被控國安案15日上午裁決，其面對的3項控罪，包括2項串謀勾結外國勢力，以及1項串謀發布煽動刊物全部...

香港民主派政黨「清零」...黎智英案宣判前夕 31年民主黨解散

備受國際社會關注的香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法案，今天上午10時在西九龍法院裁決。就在黎案宣判前夕，香港民主黨1...

香港中大參與天問3號載荷項目啟動

香港中文大學（中大）昨日與中國科學院合肥物質科學研究院（合肥物質院）和澳門科技大學（澳科大），在合肥科學島共同簽署協議。...

香港特首李家超15日北京述職 大火案必考題

香港特首李家超、澳門特首岑浩輝15日起前往北京述職，將向中國國家主席習近平匯報當前港澳形勢與工作情況。港媒指出，預料李家...

黎智英案：勾結境外勢力等三項罪名全數成立

香港高等法院週一（12月15日）對黎智英案作出宣判：香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控兩項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」…

黎智英3罪全成立 陸委會譴責港府：以政治迫害自由人權

香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法案15日上午裁決，其3項控罪，包含2項「串謀勾結外國勢力罪」與1項「串謀發布煽動刊物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。