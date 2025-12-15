快訊

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案今日裁決，法官裁定其3項罪名。（路透資料照）
78歲的香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案今日裁決，法官裁定其3項罪名，包含2項「串謀勾結外國勢力罪」與1項「串謀發布煽動刊物罪」全部成立。多個國際組織發聲譴責，國際特赦組織批評，新聞工作在香港已「被重新包裝成罪行」。

此案是香港國安法生效後首宗勾結外國勢力案件。今日宣布裁定結果後，法庭預計下月12日進行「求情」（指定罪後，在量刑階段，由辯方就刑度向法官提出正式法律陳述），至於判刑日期則未定。據港版國安法，「勾結外國勢力罪」最高可判終身監禁；「煽動罪」在「23條立法」後增至最高可處7年監禁，如涉及勾結外國勢力，還可加刑至10年監禁。

BBC報導，國際特赦組織中國事務總監白舒然（Sarah Brooks）回應案件裁決表示，裁決雖可預見，但其令人震驚與失望的程度絲毫未減，黎的定罪「猶如為香港的新聞自由敲響喪鐘，揭示新聞工作這項至關重要的職能，已在這座城市被重新包裝成一種罪行」。

白舒然指出，黎被捕入獄，僅因他及其創辦的「蘋果日報」曾批評政府。其被定罪的行為，在2020年國安法在香港實施之前，根本不可能被視為刑事罪行。她又指，裁決顯示「香港所謂的『國家安全』法律」並非用以保障市民，而是用來壓制異見。

棱角媒體報導，人權觀察亞洲區主任伊蓮．皮爾森（Elaine Pearson）表示，黎智英被單獨監禁5年後以莫須有罪名定罪，是一場殘酷的司法鬧劇。她批評中國政府虐待黎智英，也呼籲各國政府應施壓當局撤銷案件及立即將他釋放。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）嚴正譴責香港當局對黎智英作出的不公、帶有報復性的判決；香港自由委員會基金會（CFHK）英國及歐盟總監薩巴赫（Mark Sabah）表明，這項判決是香港作為全球法律中心聲譽的徹底崩潰與瓦解。

黎智英全部有罪！法官：黎只想尋求中共倒台

「法官裁定，黎智英長年對中國深懷怨恨，全部罪名成立。」香港媒體大亨黎智英被控違反《國安法》「串謀發布煽動刊物罪成」、「串謀勾結外國勢力」等罪名，在今天12月15日上於香港法院裁決，3項罪名全部成立，最高可能面臨終身監禁。法官表示，黎智英「唯一目的都是尋求中共倒台」、「長年對中國深懷怨恨」，串謀破壞國家安全的證據確鑿。然而香港與國際社會皆知，這是中國與港府透過《國安法》打壓民主和言論自由的手段。

黎智英3罪全成立恐終身監禁 國際特赦組織：震驚與失望

78歲的香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案今日裁決，法官裁定其3項罪名，包含2項「串謀勾結外國勢力罪」與1項「串...

3罪全成立 黎智英聽聞定罪後態度平靜微笑面對

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，今日上午10點在香港西九龍法院宣判，法庭裁定黎智英的3項控罪，包含2項「串謀...

黎智英涉香港國安法大事記 法官裁定2項罪全部成立

香港壹傳媒集團創辦人黎智英觸犯香港國安法案件今天裁決，法官裁定他各項罪名成立，待黎智英明年1月前提交求情信後，再作判刑

黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，今日上午10點在香港西九龍法院宣判。3名國安法指定法官裁定黎智英面對的3項控...

白手起家躋身香港40大富豪到北京眼中釘 黎智英國安案最高判終身監禁

從貧民變富豪，香港壹傳媒集團創辦人黎智英自稱是「麻煩製造者」，長年以直言不諱的小報風格以及對民主的堅定支持，成為北京當局...

