3罪全成立 黎智英聽聞定罪後態度平靜微笑面對

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，今日上午10點在香港西九龍法院宣判，法庭裁定「串謀勾結外國勢力罪」等3項控罪全部成立。（新華社檔案照）
香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，今日上午10點在香港西九龍法院宣判，法庭裁定「串謀勾結外國勢力罪」等3項控罪全部成立。（新華社檔案照）

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，今日上午10點在香港西九龍法院宣判，法庭裁定黎智英的3項控罪，包含2項「串謀勾結外國勢力罪」與1項「串謀發布煽動刊物罪」全部成立，案件押後至下月12日聽取求情，再作判刑；黎得知定罪後表現平靜，散庭時，黎微笑與家人互相揮手。

綜合集誌社、BBC報導，黎智英今日身穿灰色西裝外套、淺綠色毛衣、黑框眼鏡現身，微笑向家屬打招呼。他在7名懲教人員陪同下出庭。開庭前，保安警告嚴禁以任何方式影響法庭，包括表達個人感受與祝福語。香港01報導指出，黎智英的體型較之前消瘦。

黎智英妻子李韻琴、二子黎耀恩及幼子黎順恩在法院正庭旁聽。

現年78歲的黎智英與3間「蘋果日報」相關公司被控「串謀勾結外國勢力」、「串謀發布煽動刊物」兩罪，黎另還面對一項「串謀勾結外國勢力」罪。案件由國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

開庭後，法官杜麗冰表示，判詞全長855頁，法官不會整份讀出，會由第849頁的總結部分開始讀出直至完結。法官指，黎智英動搖中共管治意圖從沒改變，即使國安法之後，仍以隱晦方式進行。法官最後裁定，黎及蘋果日報的3間相關公司，全部罪名成立。

報導指，現場觀察，黎聽聞定罪後態度平靜。散庭時，黎智英望向家屬席後離開。

散庭後，黎智英妻兒等人離開，面對媒體問及是否會就裁決上訴，沒有回應。

早前法庭表示裁決文件長達855頁，目前判案書已在香港司法機構網站公開，頁數長達919頁，另附有中、英摘要。

