黎智英勾結外國勢力等3罪全部成立 判刑日待訂

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，今日上午10點在香港西九龍法院宣判。3名國安法指定法官裁定黎智英面對的3項控罪，包含2項「串謀勾結外國勢力罪」與1項「串謀發布煽動刊物罪」全部成立，並指黎智英是案中主腦；黎得知定罪後表現平靜。法庭將案件押後至明年1月12日與其他被告一同求情，需時4天，並指會就判刑盡早訂下日期。

現年78歲的黎智英面對3項控罪，其中他和3間「蘋果日報」相關公司被控「串謀勾結外國勢力」、「串謀發布煽動刊物」兩罪，黎另單獨面對一項「串謀勾結外國勢力」罪。黎案是香港國安法生效後首宗勾結外國勢力案件，由國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

綜合香港01、BBC報導，法官表示，判決書長達855頁，不會讀出整份文件。法官指黎長年對中國怨恨，經常以協助香港人作為藉口；並指黎證供「自相矛盾、前後不一」，不足為信。法官又指，黎智英動搖中共管治意圖從沒改變，即使國安法之後，仍以隱晦方式進行。

據報導，法官先闡述黎與美國和台灣的關係。他們認為黎的助手Mark Simon在背後致力為黎做事，安排與華盛頓官員會面，又形容Mark Simon是神秘人物在美遊走，為黎爭取支持。法官亦認為黎有串謀「重光團隊」成員陳梓華、李宇軒等，請求外國制裁。

法官指出，2020年5月，時任「蘋果」社長張劍虹、副社長陳沛敏在其證供提及，當時國安法即將實施，所以黎智英發起「一人一信」救香港行動。根據張劍虹所講，黎曾向其提及，希望美國總統、副總統為此向中國實施制裁。

法官又指，法庭在分析共謀者證供時，知道他們有動機說謊，因此法庭很細心地看有無文件支持他們證供，而案中有充足證據，他們經過辯方深入盤問，證供亦沒有動搖。最後裁定黎及蘋果日報的3間相關公司，全部罪名成立。

黎智英在2020年8月首次因違國安法被捕，同年12月起被還押，至今已被關押超過5年。此案開審於2023年12月中旬，直到今年8月底完成結案陳詞，審訊長達156日。

此案宣判當日正庭與7個延伸庭，合計共有507個公眾席開放旁聽，另外還將設置116個記者席，反映社會關注度之高。

15日上午，黎智英妻子李韻琴與幼子黎順恩、天主教香港教區前主教陳日君、前社民連成員曾建成、前香港民主黨主席劉慧卿，均現身法庭外，準備進入法庭旁聽。美國、英國、加拿大等駐港領事館亦派代表到法院輪候旁聽席次。