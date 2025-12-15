黎智英國安案今早宣判 有民眾攜「蘋果」聲援

快訊

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
黎智英國安案即將宣判，西九龍裁判法院外香港警方如臨大敵。圖為一名美國領事代表排隊等候準備進場聆聽宣判。（路透）
香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，將於今日上午10點在香港西九龍法院宣判，香港與國際社會皆高度關注。據港媒報導，今早8點已有超過百人在庭外排隊等候旁聽，有民眾攜帶「蘋果」到場聲援。警方加強警力部署，出動「劍齒虎」裝甲車及多輛警車戒備。

現年78歲的黎智英面對3項控罪，一旦罪成，最高可判處終身監禁。他至今已被關押超過5年。

香港司法機構網頁顯示，此案宣判預料用時60分鐘。當日正庭將安排58個公眾席，並另設置7個延伸庭，合計共有507個公眾席開放旁聽，另外還將設置116個記者席，反映社會關注度之高。據路透報導，美國總統川普日前也曾當面向大陸國家主席習近平表達對此案的關切。

綜合香港01、明報報導，15日上午約8點，已有逾百人在庭外排隊等候旁聽，排在首位的民眾戴著口罩和帽子，不願意受訪。有民眾說，目睹多名疑似是「排隊黨」的人士也自14日起便在場排隊。

排在隊伍約60多位的C女士表示，她於14日上午11點已到場，獲悉在首位的女士約在當日上午10點半到場。C女士質疑前面屬於「排隊黨」，而她即使提早一天到場，也不能進入正庭旁聽。在公眾席輪候隊伍中，多名排隊人士面向牆站立或坐下，拒絕回應媒體提問。

有民眾帶「蘋果」到場與其他排隊人士分享，包括前社民連成員「阿牛」曾健成 ，他在早上7點多到場，一度被警察搜身搜袋。

報導指，相信是接載黎智英到法院的「鐵甲威龍」囚車在上午約8點駛入法院。上午9點多，天主教香港教區榮休主教陳日君及黎智英家人到達西九龍法院。

現年78歲的黎智英面對3項控罪，其中他和3間「蘋果日報」相關公司被控「串謀勾結外國勢力」、「串謀發布煽動刊物」兩罪，黎另單獨面對一項「串謀勾結外國勢力」罪。黎案是香港國安法生效後首宗勾結外國勢力案件，一旦罪成，最高可判處終身監禁。

黎智英在2020年8月首次因違國安法被捕，同年12月起被還押，至今已在獄中超過1800天。此案開審於2023年12月中旬，直到今年8月底完成結案陳詞，審訊長達156日。

黎智英遭控涉嫌違反香港國安法案，將於15日上午10點宣判。圖為2021年2月9日，黎智英乘囚車抵達香港終審法院資料照。（路透）
香港 黎智英 國安法

