談十五五規劃…習近平喊話 防止無效投資

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸國家主席習近平。（新華社)
中共中央機關報人民日報昨（14）日刊出大陸國家主席習近平日前在中央經濟工作會議部分談話內容，針對十五五規劃，指出有些規劃項目準備好可提前開工，但必須以防止無效投資為前提。

他談及「十四五」時期時稱，科技創新令人刮目相看，「實踐證明，對我們『卡脖子』是卡不住的」；並稱在關稅戰、貿易戰中，中國向世界展示從容自信。

習近平在會中也提出地方一些問題，「我們這些年馳而不息糾正形象工程、政績工程，取得了很多成效，但沒有根治，有的地方還出現了新變種」；「有的地方開發區大而不當，有的地方展會論壇活動無序發展，還有『數字注水』、虛假開工、『開票經濟』……」人民日報報導特別提示，行語至此，習近平「神色凝重」。

習近平說，「所有規劃都要實事求是，追求實實在在、沒有水分的增長，推動高質量、可持續的發展。對於脫離實際急躁冒進、層層加碼、亂鋪攤子的，要嚴肅問責。」

針對十五五規劃，習近平指，有些項目準備好可提前開工建設，但必須以防止無效投資為前提，嚴防建成即荒廢、投資即流產的問題。他還表示，對投資下滑，既要高度重視也要沈著冷靜。從基本實現社會主義現代化的要求來看，無論投資於物還是投資於人都有廣闊空間。

