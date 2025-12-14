聽新聞
談十五五規畫 習近平：須因地制宜、防無效投資

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中國大陸國家主席習近平。新華社
中國大陸國家主席習近平。新華社

中共中央機關報人民日報昨日刊出大陸國家主席習近平日前在中央經濟工作會議部分談話內容，他談及「十四五」時期時稱，科技創新令人刮目相看，「實踐證明，對我們『卡脖子』是卡不住的」；並稱在關稅戰、貿易戰中，大陸向世界展示了從容自信。針對十五五規畫，習近平指，有些規畫項目可提前開工，但必須以防止無效投資為前提。

習近平在中央經濟工作會議提及，「這些年我多次強調因地制宜的問題」，深刻解析做好經濟工作的這一方法論。「黨中央關於明年經濟工作的思路、任務、政策，是經過充分論證、反覆研究提出的。定了就要落實」；「落實中需要結合實際、因地制宜。」包括新質生產力、生態環保、農村改廁都要因地制宜。

習近平說，「所有規畫都要實事求是，追求實實在在、沒有水分的增長，推動高質量、可持續的發展。對於脫離實際急躁冒進、層層加碼、亂鋪攤子的，要嚴肅問責。」

針對十五五規畫，習近平指，有些項目準備好可提前開工建設，但必須以防止無效投資為前提，嚴防建成即荒廢、投資即流產的問題。

他還表示，對投資下滑，既要高度重視也要沉著冷靜。從基本實現社會主義現代化的要求來看，無論投資於物還是投資於人都有廣闊空間。

