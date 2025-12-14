聽新聞
黎智英涉國安案最重終身監禁 今宣判開放507公眾席旁聽

聯合報／ 香港特派員李春、記者陳宥菘／綜合報導
香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，將於今日上午宣判。新華社

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法案，將於今日上午十時在西九龍法院宣判，屆時將開放五百餘個公眾席及百餘個記者席以供旁聽，反映社會關注度之高。路透指出，美國總統川普日前也曾當面向大陸國家主席習近平表達對此案的關切。

現年七十八歲的黎智英面對三項指控，其中他和三間「蘋果日報」相關公司被控「串謀勾結外國勢力」、「串謀發布煽動刊物」兩罪，黎另單獨面對一項「串謀勾結外國勢力」罪，指他在香港國安法生效後請求外國制裁香港或中國。黎案是香港國安法生效後首宗勾結外國勢力案件，一旦罪成，最高可判處終身監禁。

香港司法機構網頁顯示，此案宣判預料用時六十分鐘。當日正庭將安排五十八個公眾席，並另設置七個延伸庭，合計共有五○七個公眾席開放旁聽，另外還將設置一一六個記者席。

黎智英在二○二○年八月首次因違國安法被捕，同年十二月起被還押，至今已被關押超過五年。此案開審於二○二三年十二月中旬，直到今年八月底完成結案陳詞。

路透曾報導，川普在釜山與大陸國家主席習近平會晤時，呼籲中方釋放黎智英，但川普沒有討論具體協議，主要聚焦在黎的健康問題與身心狀況。黎智英之子黎崇恩當時讚揚川普，並對川普向習近平談及他的父親表示「非常感激」。

法新社本月刊登黎智英兒女黎崇恩、黎采的訪問，他們指黎智英身材明顯消瘦、比以往虛弱，且指甲變色脫落、牙齒腐爛，港府隨後發聲明強烈譴責有關報導歪曲事實。

解散民主黨 羅健熙嘆無奈

另外，香港民主黨昨在總部召開特別會員大會，通過解散及清盤（清算）安排，並任命清盤人及處置剩餘資產。這標誌著成立卅一年、曾是香港民主派第一黨的民主黨，即起結束運作，正式退出香港政治舞台。對於解散原因，民主黨主席羅健熙表示，很多事情無法清楚說明，但整體的政治環境難以令民主黨繼續走下去，時代的更替令民主黨今日「無奈要畫上句號」。

國安法 黎智英 川普 習近平

