中國大使藉德國做文章：日本迄未徹底反省侵略歷史

中央社／ 台北14日電

新華社報導，中國駐德國大使鄧洪波當地時間12日在柏林自辦的座談會上說，與德國不同的是，日本戰後80年來仍未徹底反省侵略歷史，希望德方「充分理解和支持中方正當立場」，「反對開歷史倒車行徑，共同維護國際公平正義和戰後國際秩序」。

報導提到，中國駐德國大使館當天在柏林舉辦「『中德關係的歷史記憶與時代責任』專家學者座談會」，邀集德方人士出席，鄧洪波在會中作上述表示。

根據報導，鄧洪波從歷史、事實和法理角度，深入闡述「中方在『台灣問題』上的原則立場」，並指稱日本「現職領導人『涉台錯誤言論』的嚴重危害性」。

鄧洪波還說與德國不同的是，日本戰後80年來仍未徹底反省侵略歷史，希望德方「充分理解和支持中方『正當立場』」，恪守「一個中國」原則，「反對開歷史倒車行徑，共同維護國際公平正義和戰後國際秩序」。

他又說，中德應把握和弘揚寶貴經驗，堅持夥伴定位和「正確認知」，在合作中深化互信，在發展中拓展機遇，共同譜寫「兩國友好新篇章」。

報導說，德方出席者在會中講述二戰期間，德國商人拉貝（John Rabe）為中國民眾提供庇護、上海向猶太難民敞開大門等中德守望相助的故事，指這段歷史值得兩國人民銘記。雙方應「賡續友好情誼，加強交流互鑒，深化合作共贏，更好共謀發展、共築和平」。

德國 日本 中方

相關新聞

香港民主黨大會決議解散！成立31年民主派政黨 最終退出政治舞台

香港民主黨十四日下午召開特別會員大會，通過解散及清盤（清算），並任命清盤人及處置剩餘資產。這標誌著成立31年、曾是香港民...

世紀性轉變！澳智庫報告稱大陸90%關鍵技術處研發領先地位

澳洲戰略政策研究所（ASPI）發布最新報告稱，中國在74項關鍵技術中，有66項在高影響力研究方面排名全球第一，領先比例接...

阿根廷小麥首度出口中國 新華社：拉近兩國關係

阿根廷2024年1月獲得對中國小麥出口資質後首次向中國開展小麥商業出口，一艘裝載6.5萬噸阿根廷小麥的貨輪13日從該國聖...

李家超明日赴北京述職 將向習近平報告香港大火狀況

香港特區行政長官李家超、澳門特區行政長官岑浩輝將於15日至12月17日到北京述職，向大陸國家主席習近平匯報港澳地區社會政...

南京大屠殺倖存者「傷疤忘不掉」 慰安婦用餘生等道歉

12月13日是南京大屠殺死難者國家公祭日，中共中央、國務院昨在南京舉行國家公祭儀式，悼念88年前慘遭侵華日軍屠戮的30萬...

央視：日掠奪南京麒麟石建罪惡塔 「八紘一宇」必須拆

央視旗下新聞媒體「玉淵譚天」稱，日本「八紘一宇」塔應當被拆除。二戰中的日本，從被侵略的國家擄掠了超370塊石頭，興建一座...

