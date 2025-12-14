阿根廷小麥首度出口中國 新華社：拉近兩國關係

阿根廷2024年1月獲得對中國小麥出口資質後首次向中國開展小麥商業出口，一艘裝載6.5萬噸阿根廷小麥的貨輪13日從該國聖菲省廷布埃斯港啟航前往中國。在中美關稅戰大背景下，中國作為阿根廷小麥市場的潛力可能會進一步增加。

新華社報導，聖菲省生產發展部長古斯塔沃．普奇尼表示，此次向中國出口阿根廷小麥是雙方經貿關係進程中的一個關鍵節點。「這不僅是一艘駛向中國的貨船，更體現了雙方團隊間的高效協調，將進一步拉近兩國關係。」

聖菲省省長馬克西米利亞諾．普利亞羅表示，阿根廷和中國經濟互補性很強，雙方可以通過加強貿易往來推動經濟增長、創造就業機會。

報導引述分析人士指出，中國和阿根廷分別是全球重要的食品市場和食品淨出口國，雙方合作與發展空間廣闊。

數據顯示，中國大陸是全球第三大小麥進口國，每年進口約1,000萬噸，價值38億美元（2022年）。阿根廷則是穀物的主要出口國之一，目前巴西是主要出口市場。過去一段時間以來，阿根廷積極尋求能出口小麥到中國。

值得注意的是，為提振農產品出口，阿根廷經濟部長卡普托日前宣布進一步下調農業預扣稅，包括降低大豆、小麥、大麥、玉米和葵花籽的出口稅。這是阿根廷自2006年以來最低的農業稅率。

阿根廷也成為中美貿易戰的得利者，港媒南華早報9月30日曾報導，阿根廷大豆出口訂單本月飆升至七年高位，原因是中國進口商在阿根廷出口稅短期暫停期間購買了數百萬噸黃豆，其近期需求的一半以上來自南美。當時中國對阿根廷黃豆訂單激增讓美政府感到緊張，阿根廷總統哈米萊與北京關係變得密切起來，加上許多共和黨人眼中美國農民受到直接打擊加深美國政府內部的分歧。