中日韓衛生部長會議 中國僅派司長級官員出席

中央社／ 台北14日電

日韓三國13至14日在首爾舉行中日韓衛生部長會議，但中國方面並未由部長級官員出席，僅指派衛健委國際合作司司長級官員馮勇出席。近1個月中日關係緊張，原訂11月舉行中日韓三方文化部長級會議遭中方延後。

韓聯社報導，中日韓三國13至14日在首爾永登浦區的康萊德飯店，舉行第18屆中日韓衛生部長會議並發表聯合聲明，本次會議由韓國保健福祉部長官鄭銀敬擔任主席，中國由國家衛生健康委員會（衛健委）國際合作司司長級官員馮勇出席，日本由厚生勞動大臣上野賢一郎出席。

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢，指「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」以來，中日關係急速惡化，並廣泛影響兩國官方和民間交流，眾多行程或表演延後或喊停。

中日韓三方文化部長級會議原訂11月舉行，會議前夕，韓國文化部收到中國延後會議的通知。

當時中國外交部發言人毛寧表示，「日本領導人公然發表極其錯誤的涉台言論，傷害中國人民感情，挑戰戰後國際秩序，破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍，導致舉辦中日韓有關會議的條件暫不具備」。

本次中日韓衛生部長會議商定，利用人工智慧（AI）和數位技術，擴大基本醫療服務的公平性和可及性。與此同時，加強在數位醫療保健領域的合作，並共用符合各國基礎設施和制度條件的技術應用方案。另外，為因應人口高齡化挑戰，三方決定支援構建從全生命週期角度提供醫療和照護服務的綜合照護體系。

此外，三國代表一致認為，精神健康是影響生活品質的重要公共衛生議題，並將以完善各生命週期自殺預防戰略、加強高風險人群早期識別和建立及時干預機制作為優先任務。為提升自殺預防能力，三方還將擴大AI等數字技術在預測和診斷方面的應用。

