習近平：科技創新成果證明 「對我們『卡脖子』卡不住」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
習近平11日出席中經會議，會議定調明年經濟工作要堅持「內需主導」、「創新驅動」等八項重點任務。（新華社)
習近平11日出席中經會議，會議定調明年經濟工作要堅持「內需主導」、「創新驅動」等八項重點任務。（新華社)

人民日報14日刊出大陸國家主席習近平10日在中共中央經濟工作會議部分談話內容，習近平談及「十四五」時提到，上天入地下海的科技創新成果「令人刮目相看」，「實踐證明，對我們『卡脖子』是卡不住的」。並稱在關稅戰、貿易戰中，中國向世界展示了從容自信，「打出了中國人的志氣骨氣底氣，彰顯了我們的硬核實力，贏得了國際社會尊重。」

習近平在中央經濟工作會議上提及，「這些年我多次強調因地制宜的問題。」深刻解析做好經濟工作的這一方法論。「黨中央關於明年經濟工作的思路、任務、政策，是經過充分論證、反覆研究提出的。定了就要落實」；「落實中需要結合實際、因地制宜。」包括發展新質生產力、生態環保、農村改廁都要因地制宜。

習近平在會中也提出地方一些問題，「我們這些年馳而不息糾正形象工程、政績工程，取得了很多成效，但沒有根治，有的地方還出現了新變種」；「有的地方開發區大而不當，有的地方展會論壇活動無序發展，還有『數字注水』、虛假開工、『開票經濟』……」人民日報報導特別提示，行語至此，習近平「神色凝重」。

習近平說，「所有規劃都要實事求是，追求實實在在、沒有水分的增長，推動高質量、可持續的發展。對於脫離實際急躁冒進、層層加碼、亂鋪攤子的，要嚴肅問責。」

針對十五五，習近平指出，有些十五五規劃項目準備好可以提前開工建設，但必須以防止無效投資為前提，嚴防建成即荒廢、投資即流產的問題。習近平表示，「對投資下滑，既要高度重視也要沈著冷靜。從基本實現社會主義現代化的要求來看，無論投資於物還是投資於人都有廣闊空間。」顯示習近平注意到當前中國經濟投資疲弱的問題。

習近平 關稅戰 中共 開發區 科技

全面對抗代價大…從晶片到中日爭端 紐時：北京把美國逼到牆角？

不願選邊？被問是否擔心中日爆發軍事衝突 白宮發言人這樣回應

馬克宏擬邀習近平參加G7峰會 日方態度強硬「重視價值觀一致團結」

【重磅快評】賴清德吃習近平豆腐 陳斌華不如搬這數字反駁

